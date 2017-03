Call of Duty’nin yeni mobil oyunu için Activision, Elex ile anlaştı.

Dünyanın en popüler aksiyon oyunlarından biri olan Call of Duty serisi, son olarak Infinite Warfare ve Modern Warfare’ın Remastered versiyonu ile karşımıza çıkmıştı. Şimdiye kadar birçok versiyonu ve sürekli yenilikler ile gelen seri, aynı zamanda 3 farklı oyun ile mobil platformlardaki yerini almıştı.

Call of Duty: Heroes, Call of Duty: Black Ops Zombies ve Call of Duty: Strike Team adında üç oyun ile Android ve iOS platformlarını şenlendiren Activision, bu sefer de Elex ile anlaşmaya vararak yeni oyununu sunacak.

Clash of Kings ile tanıştığımız Çinli oyun geliştiricisi olan Elex, Call of Duty oyunu için herhangi bir lisans ücreti vermeyecek. Activision ile hem geliştirme hem de kar masraflarını fifti fifti bölüşerek ortaya çıkacak olan oyunun bu yıl içerisinde ya da 2018 başında geleceğini düşünüyorum.