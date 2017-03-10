Clash Royale’de 'Klan Savaşı' Dönemi: 2v2 Modu Geliyor!

Son zamanların en popüler oyunlarından olan Clash Royale için 2v2 modu yolda!

Dünyanın en popüler mobil uygulama geliştirici ekiplerinden olan Supercell’in Clash of Clans’tan sonra sunduğu Clash Royale, fazlasıyla ilgi görmeye devam ediyor. Clash of Clans karakterlerini kart sistemi ve kale savaşı şeklinde oynadığınız oyun, Türkiye’de de binlerce oyuncuya sahip.

Popüler bir oyun olması ile sürekli geliştirmeler ve yeniliklerin getirildiği yapımda şimdi de Klan Savaşı dönemi başlıyor. 2v2 şeklinde toplamda 4 kişinin karşılıklı olarak kozlarını paylaşacağı yapımda oyun sistemi hakkında şu anda net bir bilgi olmasa da tek kaleyi iki kişi savunarak yine karşıya saldırı düzenleyeceğimiz elbette açık.

Büyük ihtimalle bir kişi savunma yapacakken diğeri saldırı odaklı olmasının daha iyi olacağı yenilik, oyuna biraz daha hareketlilik ve klan sisteminin daha önemli olmasına yol açacak.

Güncellemenin ne zaman geleceği belli olmazken oyundaki eğlenceyi daha da arttıracak olan oyunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.