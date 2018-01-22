Kurumların doğaya salacakları karbon miktarı için kredi satın alma zorunluluğu getiren 'Karbon Kredisi' anlaşması, elde edilen gelirlerin doğanın temizlenmesi için yapılacak olan projelerde kullanılmasını amaçlıyor. Climatecoin' de bu girişime sanal para birimi boyutunda dahil olacak bir adım atıyor.

Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olan Climatecoin, bir karbon kredi borsasıyla iş birliğine giderek, iklim değişimine karşı mücadele vermeyi amaçlıyor. Söz konusu girişimin, karbon kredisi ticareti konusunda faaliyet gösterecek ilk blockchain tabanlı platformun oluşumuna öncülük edeceği tahmin ediliyor.

Karbon salınımları doğa üzerinde tahribata neden oluyor. Dünyanın bu sorunla mücadele etmek için kullandığı yöntemlerden biri ise, ‘Kyoto Protokolü’ olarak adlandırılan uluslararası anlaşma ile yürürlüğe konan ‘karbon kredileri’ kullanımı üzerinden gerçekleştirmek. Dünya uluslarının bir çoğu bu anlaşmayı tanıyor.

Bu sistemin arkasında yatan düşünce, herkesin açığa çıkaracağı karbon salınımlarına bir sınırlama getirmeye dayalı. Eğer herhangi bir ülke bu sınırı aşmak isterse, karbon kredisi almak zorunda kalacak. Bu karbon kredilerinin her biri, belirli miktarda salınıma müsaade edecek. Örneğin bir kredi, bir ton karbon dioksit salınımına eşdeğer olacak.

Eğer bir tüzel kişiliğin elinde ekstra karbon kredisi kalırsa, bu krediyi örneğin Avrupa Birliği’nin ‘Emisyon Ticaret Sistemi’ gibi piyasadaki diğer kurumlarla takas etme imkanı olacak.

Bu sistem, gönüllü 'karbon etkisi telafisi' oluşumunu beraberinde getirdi. Bu durum, firmalara ve tüketicilere yapacakları karbon salınımını telafi etmek için belirli miktarda ödeme imkanı sağlıyor. Örneğin, bir hava yolu yapacağı uçuşlardan kaynaklanan salınımların etkisinin giderilmesi için bilet satımı esnasında yolculardan ekstra 20$’lık bir ücret talebinde bulunabilecek.

Bu karbon kredilerinden ve telafi işlemlerinden elde edilen para, yenilenebilir enerji sistemleri geliştirme ya da ormanları koruma gibi çevrenin korunmasına dönük projelerde kullanılacak.

Bu krediler, satın alan kişilerin, doğa üzerinde neden oldukları salınım miktarını etkin şekilde giderme imkanı sağlıyor. Öyle ya da böyle doğa üzerinde olumsuz şeyler yaptıkları için, olumlu şeyler yapmak isteyenlere ödeme yapmış olacaklar.