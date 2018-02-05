Cloverfield Paradox, Netflix Türkiye’de Yayınlandı!

Netflix, Cloverfield Paradox filmini yayınlayarak kullanıcılarına çok güzel bir sürpriz yaptı.

JJ. Abrams’ın uzun süredir merakla beklenen filmi Cloverfield Paradox, beklenmedik bir hamleyle Netflix üzerinden yayınlandı. Filmin henüz fragmanı bile çıkmadı diyorduk ki ilk önce Super Bowl 2018’de fragmanı yayınlayan Netflix, daha sonrasında filmi Netflix Türkiye dahil tüm dünya üzerinde yayınladı.

Daha önce film hakkında hiç bilgi olmamasından dolayı nisan ayına kadar bekleyeceğimiz konuşuluyordu, ancak Super Bowl’da bir ters köşe yapılarak Netflix’den kullanıcılarına güzel bir sürpriz yapıldı. Şu anda Netflix Türkiye’ye girdiğinizde ana sayfada karşınıza Cloverfield Paradox filmi çıkıyor.

Cloverfield serisinin yakın zamanda yeni bir filmle karşımıza çıkması bekleniyordu. God Particle (Tanrı Parçacığı) kod adıyla anılan film, daha önce çıkan iki filmin öncesinde yaşanan olayları anlatıyor. Önceki filmlerde yaşanan pek çok olayın sebebini bizlere gösterip seri hakkında bir alt hikaye tabanı hazırlamayı hedefleyen JJ. Abrams, korku ve gizem türlerinin iç içe olduğu bir filmle karşımıza çıkmış.

Filmi gidip sinemada izlemek isteyen hayranlar elbette olacaktır, ancak hatırlatalım; film, şu anda Netflix Türkiye üzerinden yayınlanmış durumda. Yani sinemaya gitmeden evinizde Cloverfield Paradox’u keyifle izleyebilirsiniz.