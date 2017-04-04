CMD ile İnternet Hızınızı Nasıl Arttırırsınız?

İnternet hızı günümüzde hala büyük bir problem olarak yerini korumakta. Servis sağlayıcınızı arayıp şikayet etmeden önce, önereceğimiz bu yöntemlerle internetinizi hızlandırabilirsiniz.

İnternetin yavaş olması, maalesef sık sık karşılaştığımız bir problem. Birçok durum için bilgisayarımızı, modemimizi yeniden başlatır veya modemin fişini çekip bir süre sonra takarız. Eğer bu da işe yaramazsa servis sağlayıcımızı arayıp şikayette bulunuruz. Ancak tüm bu süreçlerden daha verimli bir yöntem var. Komut satırı ile internet hızınızı arttırabilirsiniz.

İnternet Hızını Kontrol Etme

Başlat menüsünü açın ve arama çubuğuna “cmd” yazdıktan sonra çıkan komut satırını yönetici olarak çalıştırın. “ipconfig /all” komutu ile ağ geçidinizin IP adresini görün. Bu adresi “ping -t”den sonra yazın.

IP Yenileme

Komut satırına “ipconfig /renew” yazarak IP adresinizi yenileyin. Böylece bilgisayarınız yeni bir IP alır. IP'niz yenilenince, internet hızınızda da artış göreceksiniz.

Flushdns ile İnternetinizi Hızlandırma

Flushdns, DNS’deki kayıtları yeniler. Burada önbelleklenen DNS kayıtları, haftalarca önceden kalmış olabilir. “ipconfig /flushdns” komutunu yazarak bilgisayarınızın internetini hızlandırabilirsiniz.