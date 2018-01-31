Bazı iPhone kullanıcılarına gelen çok sayıda bildirim nedeniyle Apple'ı işaret eden CNN, sorunun çözülmesi için Apple ile görüşme yaptıklarını bildirdi.

Salı günü saat 5 sıralarında çok sayıda iPhone kullanıcısı Apple News'ten CNN adına gelen Hawaii ile ilgili yanlış füze saldırısı alarmı hakkında bir mesaj aldılar.

Daha sonra tekrar tekrar gönderildi bu bildirim.

Bazıları Twitter üzerinde yazdıkları mesajlarla, onar dakika arayla çok sayıda bildirim mesajı aldıklarını iddia ettiler.

Peki meselenin aslı neydi? CNN'de çalışan bir yapımcı, kazara yanlış düğmeye mi basmıştı? Yoksa Apple News'la mı ilgiliydi sorun?

CNN, Apple'ı işaret ediyor. CNN'in Halkla İlişkiler departmanı attığı bir tweet mesajında "sunucularımız, sadece CNN'den gönderilen program bildirimlerini kaydeder' deniyor. Bununla birlikte sorunun çözülmesi için Apple'la görüştüklerini belirtiyor.

Bazı Twitter kullanıcıları ise benzer şekilde Fox News haberlerden de tekrarlı olarak bildirim aldıklarını yazdılar.

CNN, Apple News için önemli bir ortak. Apple News, Amerika'daki iPhone'lara ön yüklemeli olarak kuruluyor. iPhone ya da iPad kullanıcısı Apple News'i ilk çalıştırdığında, aralarında CNN'in de olduğu yayın servislerine abone olarak, flaş haber bildirimi alabiliyor.