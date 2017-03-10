Hindistan'da bir belgesel çeken CNN International sunucusu İranlı Reza Aslan, belgesel için insan beyni yiyince gündem konusu oldu.

Günlük hayatın içinde yaşayan insanlardan uzak farklı kültürleri tanıyan ve farklı kültürleri tüm insanlara tanıtan belgeselleriyle meşhur CNN International için bu kez Hindistan'da Aghori inancına sahip kişilerle ilgili bir belgesel çekildi ancak belgesel belki de CNN'in bugüne kadar en çok konuşulan belgesellerinden biri oldu.

Daily Mail'in haberine göre 'Believer' isimli belgeselde Hindistan'daki Aghori inancının hakim olduğu kültürü tanıtmak için Hindistan'a giden İran asıllı sunucu Reza Aslan, belgeselde Aghori inancı gereği pişirilmiş insan beyni yedi. Hem oradakilerin zorlaması hem de çekim ekibinin ısrarıyla insan beyni yiyen Reza Aslan'a insan kafa tasından içki içirildi ve ölülerin külleriyle yüzü boyandı.

Cesur sunucu bu çekimleri başarıyla atlatmış olsa da büyük bir tepki çekti. Öyle ki bunları Hindistan'da yaşayanların ve Hinduları kötülemekle suçlandı ancak sonuç olarak ortaya oldukça ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Ayrıca New York Post'un YouTube kanalında yayınladığı, bu ana ait videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: