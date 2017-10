Rusya Irkçılığı Kışkırtmak İçin Pokemon Go’yu Kullanıyor!

“Yok artık” diyebilirsiniz ama dijital dünyada yaşıyoruz. ABD’deki ayrılıkçı söylemleri kızıştırmak için her yolu deneği söylenen Kremlin bağlantılı örgütlerin, Pokemon Go oyununu da kullandıkları iddia edildi.

Amerikan toplumundaki krizler, dünyanın geneline yayılmak üzere olan krizlerin birer fragmanı gibidirler. Elbette bir filmde yaşamıyoruz ama dijital dünya ve internet, dünya ekonomisini elinde tutan ülkelerdeki krizlerin globalleşmesinde önemli rollere sahipler.

ABD’de gün geçtikçe artan İslam karşıtlığı ve ırkçılık söylemlerinin ülke dışındaki farklı gruplar tarafından desteklendiği iddia ediliyor. Kışkırtmaların mimarı ise, tarihsel süreçteki gerçeklerin etkisi ile Rusya olarak vurgulanıyor. Kremlin bağlantılı çeşitli reklam ajanslarının, 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinde, Trump destekçisi söylemleri sosyal medyada yaydığı iddialarını ve farklı boyutlarını size aktarmıştık.

CNN’in ortaya attığı iddialara göre, 2016 Temmuz’unda Rusya’nın tanınmış dijital şirketlerinden Internet Research Agency ile bağlantılı bir Tumblr sayfasında, ırkçılık söylemlerinin tetiklendiği ortaya çıktı. Sayfadaki içerikte, Pokemon Go oyuncularının karakter isimlerini, siyahilere karşı gelen polislerin isimleriyle değiştirmeleri isteniyor. Belli ki bu ırkçılık destekçisi ve karşıtı radikal grupların birbirlerine düşmeleri için yapılan bir teklif. Sonuçta oyunun milyonlarca oyuncusu var ve bildiğiniz gibi Pokemon Go evinizde değil, sokaklarda oynayabileceğiz bir oyun.

Adı geçen polislerin ve ırkçılık destekçisi isimlerin dahil olduğu platform Black Lives Matter bağlantılı bir içerik olması şüpheleri arttırıyor. Bu bağlantı da Black Lives Matter’dan esinlenen Do Not Shoot US grubu ile bağlantılı. Ayrıca Tumblr’daki söz konusu içerikte, “donotshoot.us” internet sayfasına da bir bağlantı var. Tüm bunlar Facebook, Instagram ve Twitter’daki ilgili sayfalarla ve YouTube içerikleriyle bağlantılı. Bu sayfalar da ABD’nin iç siyasitine müdahale etmeye çalışan Rus gruplarla bağlantılı. Toplamda 470 sayfanın listede bulunduğu geniş çaplı domino etkisi söz konusu. Her bir söylem ve araçla desteklenen ırkçı dominolar devrilince, büyük resimde kaosa sürüklenen ABD’yi görmek güç değil. Yukarıda bahsettiğim fragman olayını hatırladınız mı?

CNN’in bildirdiği diğer detayalara göre Rus grubun Facebook, Instagram ve Twitter sayfaları askıya alındı. Şirketin Tumblr sayfası bu iddialar ortaya atıldığından beri içeriklerini Filistin konularına kaydırdı ve hala YouTube sayfaları gibi burası da aktif durumda.

Sizce ortaya atılan iddialar gerçekse Ruslar hedeflerine ulaşırlar mı? Ya da ABD Başkanı Trump’ın başkan seçilmiş olması bir tesadüf mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz.