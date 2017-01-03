CNN, Rusya'nın Hack Saldırılarıyla İlgili Haberinde Fallout'tan Bir Görüntü Kullandı

CNN, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberinde Fallout oyunun bir görüntü kullandı.

CNN’in 30 Aralık’ta Rus hack’leriyle ilgili yayınladığı bir haberinde Fallout’tan görüntüler kullandığı ortaya çıktı. Bu olayı ilk farkeden ise Poofylicious adlı Reddit kullanıcısı oldu.

Videoda, haber spikeri ABD’nin yeni başkanı Trump’ın, Beyaz Saray’ın “önemli kötü niyetli siber destekli aktiviteler” adını verdiği olaylarda, iddialara göre Moskova’nın parmağının olmasına nasıl tepki vereceğini tartışırken Fallout’taki bilgisayar terminalinin görüntüleri görülüyor. Bu durum da, “Ne yani, Rusya bir şeyleri hacklemek için Fallout oyununu mu kullandı?” şeklinde eleştirilerin yapılmasına neden oldu.

Reddit’teki BFeely1 adlı kullanıcı ise durumu normal karşılayarak “Bu, haber medyasının yazı tabanlı ekranları şeytanileştirmesi için oldukça standart bir alıştırma. Ebeveynlerim düzenli olarak öyle haberler izliyorlar ki, bazen benim standart komut istemi kullanımımın şüpheli olabileceğini düşünüyorlar.” dedi.

CNN, haberlerinde bir video oyunundan alıntıladığı şeylere yer veren ilk haber ajansı değil. Birkaç yıl önce de BBC, Birleşmiş Milletler ile ilgili bir haberinde Halo’daki UNSC logosunu kullanmıştı.