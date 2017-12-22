CNN, Snapchat Haber Programını Sonlandırıyor

Dünyanın en büyük haber kanallarından biri olan CNN, yalnızca 4 ay önce başlattığı Snapchat haber programını sonlandırmaya hazırlanıyor.

İnternet yayıncılığının gün geçtikçe büyümesiyle, 'geleneksel' kategorisine düşen televizyon yayıncılığı, gelişen iletişim araçlarına entegre olmaya devam ediyor. Youtube, Scope, Facebook ve İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden izleyicileriyle çeşitli yayıncılık pratiklerini kullanarak etkileşime geçen kanallar, gün geçtikçe popülerliğinde eksilme olan televizyonu diri tutmaya ve tekrardan 'yeni' olarak anılmaya çalışıyorlar. Bu düşünce etrafından popüler sosyal ağ Snapchat üzerinden dikey video formatında haber programı yayınlayan CNN, bu girişimden vazgeçme yoluna gidiyor.

CNN'nin haberleri Snapchat üzerinden, dünya genelindeki gazetecilere ve muhabirlere ait raporlara dayandırılarak galeri şeklinde 3 dakikalık formatlarla sunuluyordu. WSJ'ye göre bu girişimin bitmesi, karlılığa dorudan bir etki yaratmaması sebebiyle oldu. CNN, Snapchat'in başlattığı lisans ücretleri de içeren Discover özelliğinin en büyük ortaklarından bir tanesiydi. Öte yandan CNN, Discover'den ayrılmasına rağmen Snapchat platformundan çıkmayacağını da belirtti.

Snapchat CNN'le birlikte birçok kuruluş tarafından kullanılıyor. Örneğin CNN haber programı, Ağustos ayının sonlarında başladı. Kısa süre sonra NBC News, ilk ayda 29 milyondan fazla izleyicinin günlük "Stay Tuned" takipçisi olduğunu açıkladı. NBC'nin açıkladığına göre "Stay Tuned" tarafından yakalanan izleyiciler oldukça genç yaştalardı. NBC, bu yılın başlarında, izleyici kitlesinin yüzde 60'ının 25 yaşın altında olduğunu belirtti. Ve kanalların karlılığını sağlayan reklamlar NBC'ye göre izleyiciler tarafından atlanmıyor.