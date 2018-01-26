CNN, 25 Milyon Dolarlık Casey Neistat Anlaşmasında Çuvalladı

Ünlü YouTuber Casey Neistat tarafından 2016 yılında kurulan video haber platformu Beme, televizyon devi CNN tarafından 25 milyon dolar gibi rekor bir ücret karşılığında satın alınmıştı. Beklediğini bulamayan CNN, başarısızlığını kabul edip Beme platformunu kapattığını açıkladı.

YouTube ve YouTuber terimlerinin yeni nesil medyayı inşa ettiği günümüz dünyasında, geleneksel medya döneminden kalan köklü şirketlerin, varlıklarını korumak adına yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlardan birisi daha çöp oldu.

Amerikalı televizyon devi CNN, gene amerikalı bir YouTube ünlüsü olan Casey Neistat tarfından kurulan video-haber platformu Beme’yi geçtiğimiz yıl 25 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Yapılan anlaşma gereğinde Neistat’ın Beme’deki sorumlulukları aynen devam edecek ve artık platform CNN için çalışacaktı.

Ne yazık ki beklentiler gerçekleşmedi ve CNN, büyük paralarla girdiği bu bahiste kaybeden taraf oldu, aynı şekilde Casey Neistat da. Kendisi yeni yayınladığı bir YouTube videosunda bu kararı ifade etmenin ne kadar güç olduğunu söylerek konuşmaya başlıyor. Son 3 yıldan daha uzun bir süredir Beme için ter döktüğünü ve hayatını ona bağladığından bahsediyor.

CNN, kapatma kararının ardından bir medya dev olan Beme’nin 22 mevcut çalışanına farklı görevler vereceğini, ancak bazılarının görevlerine kesin olarak son vereceğini açıkladı.

CNN’in en tepe ismi olan Jeff Zucker, Neistat’ı önce küçük oğlu aracılığıyla duyduğunu ve sonrasında şirket olarak incelemeye alıp, Beme’yi satın almak istediklerini açıklamıştı. Doğrusu tam bir medya patronu davranışı olmuş, ne diyelim.

Geleneksel medya kuruluşlarının yıllardır süre gelen yönetim anlayışları, yeni medya mecralarındaki üretkenliği kontrol edemeyecek durumda. Çünkü, politik otoritelerin kontrol edebildiği geleneksel medya, karşısında bir anda bir şeyler söylemek isteyen her insana şans tanıyan internet canavarıyla karşı karşıya kaldı.

Neistat ve CNN’in Beme başarısızlığı ne ilk ne de son olacaktır.