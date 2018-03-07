Japonya'daki alkopop çılgınlığını fırsat bilen Coca-Cola, düşük alkollü içecekler üreterek 130 yıllık alkolsüz içecek üretme geleneğini bozacak.

Dünyada en fazla tüketilen meşrubatı olma unvanını taşıyan Coca-Cola, 130 yıllık alkolsüz içecek üretme geleneğine son vermek üzere. Japonya’da patlama yapan ‘alkopop’ adındaki alkollü meyveli gazozların su gibi tüketilmesi, Birleşik Devletler merkezli içecek üreticisi için bir fırsat niteliği taşıdı.

Alkol oranı %3 ile %8 arasında değişen alkopoplar için çok düşük miktar alkol içeren meyve aromalı gazozlar diyebiliriz. Alkollü içecek reyonlarında sergilenen bu içecekler öylesine yüksek satış oranlarına sahipler ki, Japon içecek üreticileri yüzlerce yeni tat arayışına girmiş durumdalar.

Dünyanın neredeyse her bölgesinde logosu tanınan Coca-Cola, Japonya’daki bu alkopop çılgınlığından kendi payına düşeni almayı hedefliyor. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Coca-Cola Japonya kolu başkanı Jorge Garduño, ‘’Daha önce düşük alkollü kategorisinde bir deneme yapmamıştık. Bu, temel alanımız dışında yeni fırsatları keşfetmeye devam ettiğimizin bir örneği.’’ dedi.

Coca-Cola’nın üreteceği alkopopların Japonya dışında satışa sunulması beklenmiyor. Fakat dünya çapında gazlı içeceklere karşı toplumun bilinçlenmesi, Coca-Cola gibi dev gazlı içecek üreticilerini yeni arayışlar içine sokuyor. Şirket, daha önce su ve çay şirketleri satın almıştı.