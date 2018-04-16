Coca Cola, bugüne kadar ondan görmeye alışık olmadığımız bir içecek tarzıyla birlikte Japonya’ya özel ürünler çıkarttı. Firmanın paketleme tarzı ve içeriği yüzünden sıcak yaz aylarında Japon dostlarımıza özenebiliriz.

Tamam, kola ve türevi olan gazlı içecekler sağlığa pek çok açıdan zararlı ve aşırı miktarda tüketimleri önemli sorunlara yol açabiliyor. Ancak dengeli tüketildiği müddetçe serinletici olmadıklarını söylemek çok zor. Yaz ayları yaklaşırken aklımıza gelen en pratik serinleme araçlarından birisi gazlı içecekler oluyor.

Coca Cola, dünyanın en ücra köşelerine bile ulaşan geniş marka ağına sahip bir firma. Dünyanın farklı köşelerinde denediği sayısız yeni ürün tarzı var. Örneğin Latin Amerika ülkelerinde satılan limonlu ve vanilyalı kola, ülkemize gireli çok uzun bir zaman geçmedi. Firmanın Japonya pazarına özel olarak ürettiği üzümlü ve portakallı Fanta ile limonlu kola paketleri, oldukça rağbet göreceğe benziyor.

9GAG’in verdiği detaylara göre ürünlerin satış fiyatı 1.21 dolar olacak:

Açıkçası kolalı dondurma gibi gıdaların çokça tüketildiği yaz aylarında gazlı içeceklerin çoğunu sadece buzlu olarak tüketmek durumundayız. Hiçbir firma resmi olarak frozen tarzında ürün sunmuyor. Coca Cola’nın bu adımı, tam olarak bu nedenle çok rağbet görebilir. Şirket, büyük ihtimalle içecek sektörü açısından örnek alınacak bir adım da başlatmış olacak.

Diğer taraftan Coca Cola, Japonya’da alkollü içecek satışı için ürün testi yaptığını da doğruladı. Hatta firmanın yakın zamanda tüketici deneyimine ilişkin çalışmalara da başlayacağı söyleniyor.

Coca Cola ve Fanta bandrollü bu yeni içecekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde piyasaya sürülse satın tüketir miydiniz?