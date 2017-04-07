Kola gündelik hayatta sıkça tüketilen, sofralardaki popüleritesinin dışında Youtube'da da eğlence amaçlı videolarla isminden söz ettiren bir içecek. Biz de bu içecekle (Coca Cola ile) yapabileceğiniz 9 eğlence amaçlı deneyi sıraladık.

Coca Cola, asitli bir içecek olmasından dolayı içilmesinin dışında da kullanılabilir gibi görünüyor. Bunun esas sebebi ise içindeki fosforik asit oranının yüksek olması. Paslı bir çivinin bile pasını söküp atabilecek bu sıvı ile evde yapabileceğiniz birçok deney var. İşte bunlardan bazıları.

1-Kolanın Gücü Adına

İçindeki yüksek fosforik asit sayesinde Coca Cola ile paslanmış cisimlerin pasını giderebilirsiniz. Bir kabın içine paslı cisimleri koyun ve üzerini kaplayacak kadar Coca Cola dökün. Çok geçmeden cismin paslı kısımlar gidecek ve pırıl pırıl parlayacaktır.

2-Süt ve Kola

Eğer süt ve kolayı karıştırdıysanız iyi bir görüntüye sahip olmadığını biliyorsunuzdur. Bir kola şişesini açın ve bir bardak kolayı şişeden alıp dökün. Yine kola şişesinin içine bir bardak kadar süt dökün. Bir süre sonra sütteki protein nedeniyle kolanın asidi dibe çökmüş olacak. Üst kısımda ise yarı saydam kolanın özü kalacak. Rengini görünce bunu içmenin iyi bir fikir olmadığına varacaksınız!

3-Lav Lambası

Eğer karanlıkta parlayan nesenelere bakmayı seviyorsanız, bu tam size göre bir şey. Bir şişe kola, bitki yağı ve alka seltzer tabletleri. Kolanın bir kısmını boşaltın ve içine yağ dökün. Sonrasında alka setlzer tableti atın ve kapağı kapayın. Görüntü şahane değil mi?

4-Kola Volkanı

Bu şahane bir deney, yalnız biraz tehlikeli. Bu nedenle daima gözlerinizi gözlükle korumalısınız. Bir kaba kola koyun. İçinde klorin olan havuz temizleyici tozdan bir kaşık alın ve kolanın içine atın. Kola bir volkan gibi fışkıracaktır.

5-Redbull, Süt ve Kola

Az önceki maddelerden birinde süt ve kolayı eşleştirmiştik. Bunlara bir de Mentos dahil olunca işler iyice kızışıyor. Süt ve kolayı karıştırın, içine de Mentos atın. Ancak bunu yaparken dikkatli olun, zira ortaya çıkan manzara sizi pek bir ürkütecektir.

6-Ne Kadar Şeker Var Demiştin?

Coca Cola’nın içinde ne kadar şeker olduğunu görmek mi istiyorsunuz? Bir tencereye normal Coca Cola, diğerine Coca Cola Zero koyun. Ocağa koyduğunuz kolaları kısık ateşte kaynatın. Tencerenin dibinde kalan siyah kısım kadar şeker olduğunu göreceksiniz. Bu oran Zero’da çok daha az.

7-Kola Roketi

Bu yine klasik Coca Cola-Mentos deneylerinden biri. Ancak yine biraz tehlikeli. Bu nedenle açık alanda, etrafta herhangi bir kişi veya nesnenin olmaması gerekiyor. Üstelik kendiniz için de gözlük gibi önlemler almalısınız. Bir avuç mentosu kolanın içine atın ve kapağı hızla kapatın. Sonra şişeyi yüzünüzden uzak tutarak çalkalayın ve hızla fırlatın. Şişe havaya doğru yükselecek veya size çarpacaktır. Dikkatli olun!

8-Buzlu Kola

Bir şişe kolayı alın ve 30 saniye kadar çalkalayın. Sonrasında buzluğa koyun ve 3 saat kadar burada tutun. Kolanız buzlanmış ve çamur şeklini almış olacak. Coca Cola şişesini bıçakla kesip kolayı bir tabağa alabilir ve dondurma gibi kaşıklayabilirsiniz.

9-Yumurta ve Kola

Haşlanmış yumurtaları bir kaba koyarak buraya üstüne çıkacak kadar kola boşaltın. 24 saat sonra yumurtaların kabuklarının soyulmaya başladığını göreceksiniz.