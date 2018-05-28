Coca Cola, İlk Alkollü İçeceğinin Satışına Başladı!

Daha önce sizlere alkollü bir içecek hazırlığında olduğunu belirttiğimiz Coca Cola, çalışmalarını sonlandırdığı bu içeceği Japonya'da satışa sundu.

Japonya'nın Kyushu adasını pilot bölge olarak seçen ve şu an için dünyada sadece burada satışa sunulan alkollü içecek, limon aromalı olarak üretiliyor. %3, %5 ve %7 alkol oranına sahip olan bu içeceğin adı ise Coca Cola Lemon-Do.

Şu an için sadece kutuda üretilen Lemon-Do'nun Japonya'da oldukça tüketilen Chu-Hi'ye lezzet olarak da çok fazla benzediği belirtiliyor.

Şirketin ürettiği bu içeceğin Japonya dışında satılıp satılmayacağı şu an için muamma. Nitekim Coca-Cola, Japonya'yı bu konuda adeta denek gibi kullanan şirketlerden biri. Her yıl 100'den fazla Coca-Cola ürünü sadece Japonya'da test ediliyor. Bizim hiçbir şekilde farkına dahi varmadığımız ürünler bir süre tüketilip tedavülden kaldırılıyor. Bu sadece Japonya için de geçerli değil: Örneğin Romanya'da 2015 yılında Coca-Cola'nın sarımsaklı versiyonu test edilmişti.