Coca Cola, İlk Alkollü İçeceğinin Satışına Başladı!

Japonya'nın Kyushu adasını pilot bölge olarak seçen ve şu an için dünyada sadece burada satışa sunulan alkollü içecek, limon aromalı olarak üretiliyor. %3, %5 ve %7 alkol oranına sahip olan bu içeceğin adı ise Coca Cola Lemon-Do.
Şu an için sadece kutuda üretilen Lemon-Do'nun Japonya'da oldukça tüketilen Chu-Hi'ye lezzet olarak da çok fazla benzediği belirtiliyor.
Şirketin ürettiği bu içeceğin Japonya dışında satılıp satılmayacağı şu an için muamma. Nitekim Coca-Cola, Japonya'yı bu konuda adeta denek gibi kullanan şirketlerden biri. Her yıl 100'den fazla Coca-Cola ürünü sadece Japonya'da test ediliyor. Bizim hiçbir şekilde farkına dahi varmadığımız ürünler bir süre tüketilip tedavülden kaldırılıyor. Bu sadece Japonya için de geçerli değil: Örneğin Romanya'da 2015 yılında Coca-Cola'nın sarımsaklı versiyonu test edilmişti.