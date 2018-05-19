Birçok yerde karşılaştığımız Coca-Cola içecek makineleri bizlere Kola, Fanta veya Gazoz gibi içecek seçenekleri sunuyordu. Ancak teknolojiye ayak uyduran Coca-Cola makineleri, artık kendi özgür karışımızı oluşturmanıza da olanak tanıyacak.

Teknolojinin gelişmesi şüphesiz ki her alana yansıdı. Bu noktada Cuma günü şirket, Coca-Cola Freestyle 9100 adını verdiği içecek makinesini duyurdu. Benzerlerine şekil olarak benzeyen yeni makinede kendi lezzetinizi oluşturabilecek ve farklı tatlar deneyebileceksiniz.

2009 yılında Coca-Cola; üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri gibi bir dolu alana içecek makinelerini yerleştirmiş ve insanları bu içecekleri içme konusunda teşvik etmişti. Günde 14 milyona kadar içecek üreten bu cihazlara şimdi de, yeni bir bakış açısı kazandırıldı.

Firmanın yeni tanıttığı cihaz, gelecekte insanlara özgür içecek karışımları oluşturma imkânı sunuyor. Kişiler içeceği makine üzerinden dokunmatik olarak seçebilecekleri gibi akıllı telefonlarından makineye Bluetooth ile bağlanarak da karışımlarını hazırlayabilecekler.

Konu hakkında konuşan Freestyle genel müdürü Chris Hellmann, Coca-Cola Freestyle platformuna odaklandıklarını ve daha fazla seçenek sunarak insanları memnun etmeyi amaçladıklarını belirtti. Soğuk içeceklerin yanı sıra çay, kahve gibi içecekleri de bulunduracak olan makinelerin, 2019 yılında dünya çapında kullanılması bekleniyor.