Coca-Cola, dünyanın ilk 3 boyutlu robotik reklam tabelasını NY Times Meydanı’nda göstermeye başladı.

Toplam 1760 adet LED ekrandan oluşan billboarddaki ekranların her biri, bağımsız çalışabilen kollara bağlı. Tüm görüntülerin bilgisayar ortamında hazırlanmış koreografiye uygun şekilde hareket ettiğini gördüğümüz reklamı izleyenler, hem iki hem de üç boyutlu görüntülerle karşılaşacaklar.

Geçtiğimiz hafta hayata geçirilen 3 boyutlu robotik reklamların izlenebilmesi için Coca-Cola, billboardın yakınına oturma alanları bile hazırlamış. Belli ki harcanan emek büyük, bu sebeple herkesin bu deneyime ortak olması için tüm imkanlar kullanılmış.

Size anımsattı mı bilmiyorum fakat reklamı ilk izlediğimde gözümün önüne, Geleceğe Dönüş serisindeki Marty McFly’ın 3 boyutlu köpekbalığına yem olduğu sahne geldi. Her neyse, Coca-Cola’nın New York Times Meydanı’nı süslediği yeni reklamının nasıl olduğuna dair hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.