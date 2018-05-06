Coca Cola’nın İş Görüşmelerinde Sormayı En Çok Sevdiği Soru!

Son zamanlarda iş arayışı içerisindeyseniz bilirsiniz; firmalar bazen klişe bazen de hedef şaşırtıcı sorular ile bizleri beklenmedik anda vurmayı hedeflerler. Bu noktada dünyanın en büyük şirketlerinden olan Coca Cola da iş mülakatlarında sizi şaşırtacak bir soru soruyor.

Gergin geçeceğini düşündüğünüz iş görüşmelerine gitmeden önce muhtemelen hazırlılık yapar, Google’dan ‘İş görüşmelerinde sorulan sorular’ diye aratırsınız. Ancak eğer başvurduğunuz firma büyük ve bir o kadar da popüler ise işler beklenmedik boyutlarda karşınıza çıkabilir. Bu noktada dünyanın en büyük şirketlerinden olan Coca Cola da ister istemez tahmin edilemez hamleler yapabiliyor. Ancak firmanın sorduğu soru sandığınızın aksine bilgi değil, dürüstlük ve hazır cevaplılık gerektiriyor.

Eminim ki bu cümleleri okurken aklınıza bir dolu soru önerisi gelmiştir. Fakat Coca Cola’nın iş mülakatlarında sormayı en çok sevdiği soru, ‘En büyük zayıflığın nedir?’. Küresel yetenek ve gelişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Stacey Valy Panayiotou, sorduğu bu soru ile karşıdakinin bilgisini veya kaç dil bildiğini değil, yalnızca dürüstlüğünü ve düşünme hızını test etmek istiyor.

Genellikle bu soruyu soran Panayiotou, klasik bir soru sorduğunun farkında olacak ki bu defa farklı bir soru ile mülakata girdi ancak soru öylesine farklıydı ki, iş görüşmesine gelen kişinin şaşkınlığa uğraması kaçınılmazdı. ‘Nasıl yanlış anlaşılırsın?’

Bu soruyu duyduktan sonra ister istemez ‘En büyük zayıflığın nedir?’ sorusunun bir avantaj olduğunu düşünmekten kendimi alamadım. Zira hedef şaşırtan ‘Nasıl yanlış anlaşılırsın?’ sorusu, stres anında oldukça zor olabilirdi.

Konu hakkında konuşan Panayiotou, amacının zayıflık aramak değil, adayın neden orada olduğunu bilmesini sağlamak olduğunun da altını çizdi. Anlayabileceğiniz üzere Panayiotou, ezberlenmiş klişe cevaplardan sıkılmış olacak ki bu defa böyle bir soru ile adayın karşısına çıktı.