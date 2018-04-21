Coca Cola’nın Logosunun Kırmızı Olmasının Gerçek Sebebi

Hiç 'Bu Coca Cola'nın rengi niye kırmızı ya?' diye sordunuz mu kendinize? Bugün bu sorunun cevabını arıyoruz sizler için.

Markalarla ilgili bazı şeyleri doğuştan kanıksadığımızı söyleyebiliriz. McDonalds'ın logosu M şeklindedir örneğin. Pepsi ezelden beri maviyi seçmiştir veya Mercedes deyince herkesin aklına meşhur yıldız logosu geliyordur. Peki Coca Cola'nın rengi neden kırmızı?

Bildiğiniz gibi Coca Cola'nın bildiğimiz standart logosu, ufak tefek değişiklikleri bir kenara bırakırsak 1886'dan beri aynı şekilde devam ediyor. Kırmızı rengin, şirketin uzunca yıllar başarıyla sürdürdüğü Noel Baba reklamlarından ve burada oturttuğu kış temasından geldiğini düşünüyor olabilirsiniz ama şirketin kırmızı aşkı daha Coca Cola şirketi kurulmadan öncesine dayanıyor.

130 yıl önce Coca Cola ilk kez piyasaya açıldığında, eczaneler ve 'drug store' diye adlandırılan yerlerde fıçıyla satılmaktaydı. Bununla birlikte o dönemler alkolden vergi alınmasına rağmen, 'yumuşak içki' denen alkolsüz içeceklerden herhangi bir vergi alınmıyordu. Bu bağlamda fıçıların hepsi birbirine benzediği için, devletin vergi denetmenlerine ve müşterilere bu fıçılarda alkol olmadığını belli etmek için bütün Coca Cola fıçılarını kırmızıya boyayarak belli etmek istediler.

O günden beri şirket kutu ve şişelerinde hiçbir zaman şirketi temsil eden bu kırmızı renkten -birkaç nadir örnek dışında- hiç vazgeçmediler. Her ne kadar kulağa oldukça garip gelse de 130 yılı aşmış bir şirket için oldukça enteresan bir hikaye diyebiliriz bunun için.