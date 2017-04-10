İngiliz Independent gazetesi, Coca Cola'nın plastik şişelerinin okyanuslara etkilerini inceledi ve zararın "şok edici boyutlarda" olduğunu ifade etti!

Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden biri olan 'Coca Cola Company' bünyesinde barındırdığı 500 ayrı markayla, her yıl 100 milyardan fazla tek kullanımlık plastik şişe satmakta. Şirket, yıllık ne kadar plastik şişe kullandığını açıklamaktan kaçınsa da; gazetenin araştırması Coca Cola'nın her saniye aşağı yukarı 3 bin 500 plastik şişe sattığını ortaya çıkarıyor.

Şirketin çevreye zararına ilişkin yayımlanan kapsamlı raporun üzerine İngiltere'deki Yeşil Parti lideri Caroli Lucas "Coca Cola'nın pervasızca kirletme politası tam anlamıyla bir skandal." açıklamasını yaptı. Greenpeace'in okyanus kampanyacısı Louise Edge ise "Coca Cola, plastik kirlilik krizindeki rolüne rağmen sorumluluk almaktan kaçınıyor ama okyanuslarımızın midesinde Coca Cola'nın plastiklerine daha fazla yer kalmadı." şeklinde ifade etti vahim durumu.

Araştırmanın ortaya çıkardığına göre, şirketin plastik şişelerinin yalnızca yüzde 7'sinde geri dönüştürülmüş plastik kullanılmakta. Gazetenin açıklamalarına göre, Coca Cola her gün dünya çapında 1.9 milyar içecek satmakta. 35 milyar sterlinlik ciroya sahip olan Coca Cola'nın yıllık kârı da 6,5 milyar sterlin (yani yaklaşık 30 milyar TL!)

Dünyamızda plastik kirliliği sebebiyle her dakika bir kamyon dolusu plastik okyanuslara karışmakta. Bu sebeple deniz kuşlarının yüzde 90'nının midesi plastikle dolu. Sadece deniz kuşları da değil; çöplük okyanusların doğaya ve insan yaşamına etkileri gerçekten saymakla bitmeyecek cinsten. Umarız Coca Cola ve benzeri milyarlarca liralık dünya markaları yakın zamanda durumun ciddiyetinin farkına varır ve üzerine düşeni yapmaya karar verir!