Gazlı içeceklerin obeziteyi arttırdığı biliniyor. Coca Cola ise en çok tüketilen gazlı içeceklerden biri. Firma 120 yıldır bir kasada sakladığı formülünü kimse ile paylaşmıyor. Formül, firma çalışanları için bile bir sır. Yalnızca 2 kişi bir araya gelirse Coca Cola yapabilecek formülü tamamlayabilir!

Coca Cola’nın etrafında bitmek bilmeyen soru işaretleri yıllardır dönüyor. Ancak son zamanlarda sağlıklı yaşam düşüncesinin küresel çapta popüler olması ile oklar firmanın üzerine iyice çevrilmiş durumda. Firmanın iddiası, kolanın obezite ile bir alakası bulunmadığı olsa da uzmanların yaptığı deneyler ürkütücü sonuçlar doğuruyor. 330ml’lik Coca Cola içen bir kişinin kan şekeri 20 dakika içerisinde birdenbire yükseliyor.

Gazlı bir içecek olmasından kaynaklı olarak Coca Cola'yı tüketenlerde şeker ve obezite gibi hastalıkların görülmesi muhtemel. Coca Cola ve Pepsi, 2016 yılında ABD’de 96 sağlık grubunu yanlış yönlendirdi. Bu yönlendirmenin ana fikri, ürünlerinin obezite ile hiçbir bağının olmadığı iddiası üzerine kurulmuştu. Peki Coca Cola’yı saran sır çemberinin kökenlerinde neler var?

1886’da Amerikalı bir eczacı olan John Pemberton, morfin bağımlılığına çare ararken “French Wine Coca” isimli bir şurup buldu. Kısa bir süre sonra Georgia Eyaleti’nde koka şarabı ve alkol yasaklandığı için ürünlerini piyasadan çekmek zorunda kaldı. Birkaç deneyden sonra koka yaprağından kokain ve koladan kafein elde ederek oluşturduğu bir içecek meydana getirdi. Bu içecek, piyasada büyük bir ilgi gördü.

1891’de Pemberton uyuşturucu bağımlısı oldu ve firması iflas etme konumuna geldi. Bu sırada Asa Candler’a içeceğinin formülünü sattı. Candler bu formülle Coca-Cola Company’i kurdu. Orijinal formülde birçok değişiklik yaparak ortaya kendi ürününü çıkardı. 1919’da ise Ernest Woodruff’ın yönettiği bir grup yatırımcı Candler’dan Coca Cola’yı satın aldı. 1919’dan 1925’e dek Trust Company Bankası’nda tutulan formül, 1925’ten beri ise Atlanta’da Coca Cola genel merkezinin kasasında bulunuyor.

Firma formüllerinin gizliliğini korumak için anonim isimli firmalardan malzeme temin ediyor. Fabrika müdürlerine ise sadece satın almaları gereken malzemelerin bilgisi gidiyor. 1’den 9’a dek numaralandırılmış bu maddelerin ilkinin şeker, ikincisinin karamel ve üçüncüsünün kafein olduğu ileri sürülüyor. Diğer beş madde nedir, bilen yok. Ancak 7. maddenin 7X olarak isimlendirildiği söyleniyor. Coca Cola’ya göre yalnız iki üst düzey ve ismi bilinmeyen çalışan bu formülü tamamlayabilir. Formül hakkında başka hiç kimsenin bilgisi yok. Hatta öyle ki bu iki kişinin beraber seyahat etmesine bile izin vermiyorlar. Bunun firmanın stratejisine uygun olmadığını ileri sürüyorlar.

Bunun da manası aslında şu: Hiç kimse ne içtiğini bilmiyor! Coca Cola formülünü entelektüel mülkiyet hakkı olarak ve pazarlama stratejisinin bir gereği olarak açıklamadığını iddia etse de bazıları bunun farklı nedenlerden olabileceği hakkında fısıldaşıyor. Bu fısıltılardan birine göre Coca Cola, içeceğin içinde hala bir miktar kokain kullanıyor. Söylentiler, birçok toplumsal kesimi şüpheye düşürür ciddiyette. Anne babalar çocukları için, sağlıklı yaşam tutkunları bedenleri için endişeliler. Firma ürününün formülünü açıklamadıkça bu şüpheler giderilemeyecek gibi görünüyor.