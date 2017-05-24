  • Coca-Cola’nın Yeni Kola Kutularının Tasarımı Neden Değişti?

Coca-Cola’nın Yeni 330 ml’lik Kola Kutularının Tasarımı Neden Değişti?

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Coca-Cola’nın kutu kolalarının standart tasarımına hepimiz aşinayız. Fakat son günlerde bazı kutularının ince ve uzun tasarıma sahip olduklarını görüyoruz. Peki bunun sebebi ne?

Hala bir devlet sırrı gibi saklanan formülüyle dünyanın en popüler birkaç markası arasında olan Coca-Cola, şu sıralar oldukça mantıklı sebeplere dayandırdığı yeni kutu kola tasarımını hayata geçirdi. 

Eski tasarımı zaten biliyoruz (tombul ve kısa), peki yenisi neden yeni nesil enerji içeceklerinin kutularına benzer şekilde ince ve uzun? Buna iki durumun etki ettiği belirtiliyor; birincisi tamamen kar marjı üzerineyken diğeri son kullanıcıya yönelik. Şimdi bu iki sebebe bir bakalım:

  1. Aynı koliye daha fazla adette kola koyarak birim ürüne düşen koli maliyetini düşürmek ve aynı kargo aracında daha fazla ürün taşıyıp satış rakamlarını arttırmak.
  2. Tüketicilere farklı tasarımlarla yenilik sunma anlayışı.
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İkisi de basit fakat makul sebeplermiş gibi görünüyor. Bir son kullanıcı olarak yeni tasarımın daha minimal ve cazibesinin eskisine nazaran daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?

Kaynak : https://seyler.eksisozluk.com/coca-cola-330-mllik-kola-kutularini-neden-uzatti
Etiketler: coca cola
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