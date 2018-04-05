Coca Cola'nın Türkiye'deki Ürünlerinde 2 Kat Şeker Var!

Tüm dünyada beğeniyle tüketilen ve buna karşın zararları uzun uzadıya neredeyse 100 yıldır tartışılan Coca Cola'nın Türkiye ürünlerinde şekerin çok fazla olduğu ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Coca Cola ve Coca Cola Company'e bağlı Fanta, Sprite gibi ürünler ülkemizde fazlasıyla tüketiliyor. Coca Cola'nın her ülkenin damak tadına ve zevkine göre ürünlerin içerisindeki maddelerin oranını değiştirdiği düşünülse de şirket bunu pek de kabul etmiyordu.

Gelen son araştırmalara göre Coca Cola'nın ülkemizde satılan ürünlerinde, İngiltere'ye oranla hemen hemen 2 katı şeker olduğu ortaya çıktı. Buradaki temel nedenlerden biri de geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin şekerlere ek vergi getirmesi sonrası ürünlerindeki şeker oranını düşürmesi diyebiliriz. Buna göre Coca-Cola, İngiltere'deki Sprite'ın 100 mililitresindeki şeker miktarını 6,9 gramdan 4,6 grama; Fanta'nın 100 ml'sindeki şeker miktarını da 6,6 gramdan 3,3 grama indirdi.

Türkiye'de ise Sprite'ta 10 gram, Fanta'da ise 11.5 gram şeker mevcut. Bununla birlikte Türk halkının damak tadının daha şekerli ürünlere yatkın olduğu da bilinen bir gerçek. Coca Cola'nın önümüzdeki dönemde Türkiye'deki ürünleriyle ilgili bir tasarruf fikri içine girip girmeyeceği de ayrıca merak konusu diyebiliriz.