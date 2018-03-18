Coca Cola ve ABD Dışişleri Bakanlığı, işçileri korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek adına blockchain teknolojisinin temel alındığı pilot bir uygulamaya başlıyor.

İş hayatında zorla çalışma anlayışını bitirme arayışı, bazı olağandışı teknolojik müttefikler yarattı. Coca-Cola, ABD Dışişleri Bakanlığı ve bir kripto örgütü olan (Bitfury Group, Blockchain Trust Accelerator ve Emercoin) üçlüsü, işçi haklarını güçlendirmek adına blockchain kullanacak bir pilot proje başlattı. Girişim işçiler ve sözleşmelerini güvenli bir şekilde kayıt altına almak için blockchain'in dağıtılmış defter teknolojisini kullanacak. İşverenlerin güçlerini kötüye kullanmaları veya bir pazarlık süresinin sona erdirilmemesi durumunda bir kanıt izi de taşıyacak.

Coca-Cola, 2020'den önce şeker tedarik zincirleri için 28 ulusal çalışma yürütme ve arazi mülkiyetini alma işlemlerini gerçekleştirme taahhüdünün bir parçası olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu taahhüdün yerine getirilmesi esnasında yapılan işlerde bu ve buna benzer şirketlerin işçi haklarını korumaya yönelik başarısızlıkları olduğu yönünde şikâyetler var. Proje kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı, işçilerin korunması hakkında deneyimlerini sunarken, Bitfury Group ve Emercoin da blockchain platformunu üretecek. Yazının en başında geçen üçlüden Blockchain Trust Accelerator ise adli teknolojiyi sosyal fayda için kullanmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak sürece dahil olacak

Blockchain, şirketleri ve hükümetleri iş sözleşmelerine saygı göstermeye "ikna edebilir", ancak bu sözleşmelere saygı göstermelerini sağlayamaz. Ayrıca, Blockchain'in dijital yapısı bazı uygulama sorularını da gündeme getiriyor; Bu durumdan etkilenenlerin akıllı telefonlarının olmaması halinde çalışanların kendi bilgilerine erişebilmelerini nasıl sağlanacak? Bununla birlikte, proje hâlâ yeterli olgunluğa erişmiş değil fakat, şirketlerin işçilerin daha iyi koşullarda çalışmasını ve/veya modern bir istihdam sistemi üzerinde gelişmeler yaşanmasını sağlayabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Blockchain bu ve buna benzer konularda gelişmeler sağlayabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.