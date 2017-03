Coca Cola ve Coca Cola Zero'daki Şekerin Kıyaslaması

Home Science isimli kanalın yaptığı deneyde Coca Cola ve Coca Cola Zero'nun arasındaki büyük şeker farkını görmek mümkün.

Coca Cola Zero'nun tamamen şekersiz olmasına rağmen normal Coca Cola'ya yakın bir tada sahip olması açıkçası çoğumuza inandırıcı gelmiyor ve içtiğimiz zaman "Bu nasıl şekersiz? Gayet ayn tattalar işte!" tepkisini veriyoruz.

Muhtemelen YouTube'da çeşitli deneyler yapan Home Science kanalı da bu tepkilere kulak asmış olacak ki, yayınladığı bir videosunda Coca Cola ve Coca Cola Zero arasındaki şeker farkını bize gösteriyor. Videoda her iki kola da kaynatılıyor. Normal Coca Cola, adeta puding gibi katı bir hal alırken Coca Cola Zero buharlaşarak yok oluyor.

Bu deneyi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: