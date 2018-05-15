İki dev kola firmasının yıllardır süre gelen mücadelesinin galibi kim? Hangi marka pazarlama anlamında rakibini ezerken diğeri tadıyla ona karşılık veriyor?

Gerek ülkemizde gerek dünya genelinde kola dediğimiz vakit aklımıza iki markanın ismi gelir, Coca Cola ve Pepsi. Dönem dönem bir tarafın daha ağır bastığı bu kıran kırana mücadelede galip, döneme ve ürünün bulunduğu lokasyona göre sürekli olarak değişim gösterir.

Bu konuya dair en ilginç olan noktalardan biri ise pazarlama alanındaki başarının bir şirketi diğerinden nasıl üstün kıldığı üzerine. Evet, iki firma tam anlamıyla birbirini yenemese de ortada bir gerçek var ki Coca Cola pazarlama alanında özellikle son dönemde çok daha iyi ve istikrarlı bir yere sahip.

Genel bir ortalama alırsak Coca Cola’nın daha bilinen bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Velhasıl konuyu ilginç yapan tam olarak bu değil, konuyu ilginç kılan, marka belirtilmeden yapılan tadım testlerinde galip gelen tarafın düzenli olarak Pepsi olması. Fakat tat olarak Pepsi çoğu insan tarafından daha çok sevilse de Coca Cola hala daha başarılı. Zira şunu kesinlikle belirtmek gerekiyor ki Coca-Cola özellikle yerel reklam içeriği yaratma konusunda dünyanın en başarılı firmalarından biri

Gazeteci Malcolm Gladwell yayınladığı Blink isimli kitabında bu konuya değinerek iki ürün arasındaki tat farkını oldukça güzel bir şekilde yorumlamış. Gladwell’e göre Coca Cola, kuru üzüm ve vanilya karışımından oluşan bir tada sahipken Pepsi ise turunçgil ağırlıklı bir formüle sahip. İnsanlar tarafından daha çok sevilen turunçgil formülü daha yumuşak ve şekerli bir içime olanak sağlıyor.

Peki diğer etken maddeler bazında durum nasıl dersek, Pepsi çok daha fazla şeker, kalori ve kafein içerirken Coca-Cola, yüksek sodyum oranı ile çok daha asitli bir deneyim sunuyor.

Coca-Cola’nın galibiyeti, pazarlama stratejisinin ne kadar önemli olduğunu gösterse de iki firma da kendi içerisinde dönem dönem oldukça başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Özellikle şahsi görüşüm olarak 2000’li yılların başında Pepsi’nin yapmış olduğu reklam filmleri ve deneysel tatlar (Pepsi Blue, Pepsi Gold) oldukça başarılı olmasına karşın sanırım Coca-Cola’nın yıllardır süre gelen marka bilinirliliği üstündeki çalışmalarını takdir etmek gerekiyor. Sizler de aşağıdaki anketimize katılarak hangi kola markasının daha çok takipçisi olduğunu belirlememizde yardımcı olabilirsiniz.