Dünyanın en büyük içecek üreticisi olan Coca Cola, plastik atıklar konusundaki sorumluluğu üzerine aldı. İstanbul’da bir zirveye katılan Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, şirketin tamamen yenilebilir şişeler geliştirdiğini açıkladı.

Tüm dünyanın tartıştığı plastik atıklar meselesi, günümüzün en büyük içecek ve ambalaj üreticilerinin milyonlarca dolarlık yatırımlar yaparak alternatif teknolojiler geliştirmesine neden oluyor. Bu konuda üzerine düşeni yapıp plastiğe alternatif yollar arayan Coca Cola, kendine has çözümü bulmuş olabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, İstanbul’da katıldığı Global Girişimcilik Kongresi kapsamında konuya ilişkin ilk açıklamalarını yaptı. Ziyaret etmediği sadece 10 ülke kaldığını söyleyen Kent, “Dünyadaki ilk bitki şişesini yaptık. Şeker kamışı atığından oluşturulan şişeler üretmeyi başardık. Bu şirket içinde oluşturulan bir fikir değildi. Hindistan`daki ortaklarımızdan biri söyledi bu fikri... Şu anda insanların içeceğini içip, paketini yiyebileceği bir şişe üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Coca Cola, günümüzde tam 270 ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan dağıtım ağıyla toplam 770 bin çalışana sahip dev bir ekonomi. Muhtar Kent ise bu organizasyonun en tepesindeki isim olarak yıllardır ülkemizi temsil eden önemli bir iş adamı. Kent, "Çoklu global ve lokal bir işletmeyiz. İnsanların kendilerini, kültürlerini en doğru şekilde tanıtabilmelerine olanak sağlamak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Son 3-4 yılda 8 milyardan fazla şişe geri dönüştürülebilir bitkisel şişe ürettiklerini açıklayan Kent, yenilebilir şişeler hakkında daha fazla detay vermedi.

Coca Cola’nın söz konusu şişeleri ne zaman kullanıma sokacağına yönelik henüz net bir tarih bulunmuyor. Ancak yenilebilir bir ambalajın yaygın şekilde kullanılabilmesi için pek çok teste tabi tutulması gerekiyor. Böyle bir teknoloji, gerçekten de tüketim kültürünü şekillendirebilir.