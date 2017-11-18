Coca Cola'yı Amacının Dışında Kullanabileceğiniz 7 Yöntem

Coca-Cola genelde içmek için satın alınır. Bu 7 formül, coca-cola'yı zevk için içmek yerine farklı amaçlar için de kullanabileceğimizi gösteriyor.

Coca-Cola dünyanın en büyük ve ünlü markalarından birisi. Her gün dünya çapında 1.7 milyar litre kola üretiliyor. İçerisindeki şeker ve diğer maddelerden dolayı dünyanın en zararlı içecekleri arasında gösterilen bu gazlı içecek, buna rağmen kullanılmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında tüketilen bu içeceği yalnızca rahatlamak için değil farklı amaçlar için de kullanmak mümkün. Bugün sizlere Coca-Cola’yı farklı alanlarda kullanabileceğiniz 7 yöntemden bahsedeceğiz.

Bright Side’ın hazırladığı bu listeye göre Coca-Cola’yı bu şekillerde de kullanabilirsiniz.

Bulaşık Makinesi

Tencere veya diğer metal mutfak eşyalarınızın üzerine yapışan yemeği bulaşık makineniz bile çıkaramıyorsa devreye kolayı sokabilirsiniz. Yemek yapışmış tencerenize bir kutu kola döktüğünüz takdirde, yapışmış yemek artığı asidin etkisi ile kısa sürede gevşeyecektir.

Saç Bakımı

Muhtemelen bu tatlı ve her yerde tehlikeli olduğu açıklanan içeceği saçınıza dökmek istemiyorsunuz, ancak tekrar düşünmeniz gerekiyor. Aktris ve model Suki Waterhouse, saç bakımı yaparken saçlarını Coca-Cola ile duruladığını söyledi. Anlaşılan Coca-Cola’daki fosforik asit, saçlarınızın doğal kıvrımlarını artırıyor ve istenmeyen saç boyasını eritiyor. Kullanan kişilere göre saçlarınızın daha dolgun görünmesi için yine Coca-Cola’yı kullanabilirsiniz. Bunu yazıyor olsam dahi bunu yapmaktan kendim korkardım. Bunu yapmaya karar veriyorsanız iyice bir araştırın derim. Sonra “Webtekno bana saçlarımı geri ver” olmasın.

Barbekü

Belki de en basit kombinasyon bu. Bir miktar ketçap ve kolayı karıştırarak; lezzetli ev yapımı bir barbekü sosu yapabilirsiniz.

Tedavi için Coca-Cola için

Bazı kaynaklara göre, kola içeceğinin soda etkisi hazımsızlığı giderebiliyor. Kola içindeki fosforik asitin alerjenleri parçalayıp alerjik reaksiyonu kolaylaştırdığına inanılıyor.

Leke Çıkarıcı

Mutfak eşyalarınızda olduğu gibi kıyafetlerinizde de sağlam bir leke çıkarıcı arıyorsanız kola imdadınıza koşacaktır. Deterjanla birlikte çamaşır makinesine birazcık kola dökmeniz, kan lakeleri gibi zorlu lekeleri bile çıkarmada yardımcı olacaktır.

Keçeli Kalem

Çocuklarınızın kuru veya keçeli kalemleri, halınızı boylu boyunca çizmiş olabilir. Bu gibi durumlarda paniğe kapılmayın. Birazcık kola ile halıyı silmek işinizi görecektir.

Buz Çözücü ve Cam Temizleyici

Ülkemizin özellikle doğuya doğru giden kısmında sabah güzel bir güne uyandığınızda arabaların camının buz tuttuğunu görebilirsiniz. Böyle durumlarda panik yapmaya gerek yok. Bir kutu kola alın ve bu buzların üzerine dökün. Kısa süre sonra asit buzları eritecektir.

Eğlenceli Deneyler

İnternette sık sık gördüğünüz kola deneylerinden bahsediyorum. Genellikle mentos ile birleştiğinde adeta bir kimya deneyine dönüşen kolanın tadına bu şekilde varabilirsiniz.