"Çocuğunuz Mavi Balina'yı Oynuyorsa Hemen İnterneti Kesin!"

Aileleri bu oyunla ilgili sürekli olarak uyaran uzmanlar, çocuklarının Mavi Balina’yı oynadıklarını fark ettiklerinde ilk iş olarak çocuğun internetle olan ilişkisinin kesilmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar.

Oynayan çocukları intihara teşvik eden ve maalesef amacına da ulaşarak dünyanın dört bir yanından intihar haberlerinin gelmesine sebep olan Mavi Balina oyunuyla ilgili ailelere uyarılarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, ebeveynlerin çocuklarının bu oyunu oynamalarını fark etmeleri halinde ilk olarak internetle olan ilişkilerinin kesilmesi gerektiğini belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarındaki gözle görülür değişiklikleri fark etmelerinin çok önemli bir detay olduğunu belirten Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, ''Çocuğun uyku, yeme, iştah gibi birtakım değişikliklerini gözetmeliler. Uykusu, iştahında bir farklılık var mı, sabahları zor uyanıyor, gece yatmak istemiyor, telefonunu bırakmıyor mu? Bütün bunları anne babaların çok iyi takip ediyor olması gerekiyor. Aileler, çocuklarıyla iletişimi her zaman açık tutmalılar" dedi.

Oyunu oynayan çocukların ailelerine genelde yalnız kalmak istediklerini söylemelerinin de şüphe uyandıran bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Koçkar, bu konuda da ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirterek konuşmasına şu şekilde devam etti: "Çocuklar yalnız kalmaya çalışıyorlarsa ve aileyle hiç etkileşime geçmiyorlarsa dikkat etmek gerekiyor. Çünkü oyunun bir aşamasında da 'hiç kimseyle konuşma' komutu veriliyor. Ayrıca çocuk, evden kaçmak veya ölmekle ilgili konuşmalar yapıyorsa, uyku, iştah durumlarında değişiklik varsa bu hemen mercek altına alınmalı. Genellikle bu oyunu oynayan çocuklarda görülen özellikler bunlar."

Çocuğun kullandığı tüm elektronik cihazların aileler tarafından takip edilmesi gerektiğini belirten Koçkar, son olarak şunları söyledi: "Çocuğun bunu oynadığını fark ettiğiniz anda internetle olan bütün ilişkisini kesmek gerekiyor. Bu en net ve hemen alınması gereken bir önlem. Acilen önlem alınması ve polise bildirilmesi gerekiyor.Ailelerin bir arada oldukları saatlerde elektronik ürünlerden uzaklaşarak birbirlerine dönmeleri, iletişim kurmaları çok önemli. Aile ve arkadaşlarla kurulan sıkı ilişkiler, çocuğun spor veya sanat gibi uğraşı alanlarının olması koruyucu faktörlerdir."