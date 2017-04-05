Çocuğunuzun 'Daha Zeki' Olmasını Sağlayacak 11 Yöntem!

Zeka faktörü ağırlıklı olarak DNA'ya dayansa da, çocuğunuzun zekasını eğitmek ve yüzde 20-30 oranında yükseltmek için bazı yöntemler var. Bunları ebeveynlerle paylaşmak istiyoruz.

Zeka, 1943 yılında Harvard Üniversitesi'nde psikolog olan Hoaward Gardner tarafından bölümlere ayrılmıştı. Bazı pisikologlar bu hipotezi redderken itiraz edenlerden çok daha fazla uzman, kurama destek verdek verdi. Gardner, zekayı şu sınıflara ayırmıştı:

Sözel

Mantıksal

Görsel

Bedensel

Müziksel

Kişisel

Kişilerarası - Sosyal Zeka

Doğa

Kısacası zeka çok çeşitli faktörlere dayanıyor. Matematiksel açıdan bir dahi olan kişinin, sosyal zekada da muhteşem olması şart değil. Araştırmalara göre gerek çocuğun toplam zekasını artırmak gerekse bazı faktörlere ağırlık vermek için yapabileceğiniz bazı şeyler mevcut.

Müzikal Dersler

Kontrol grubu ve deney grubu arasında yapılan araştırmlarda, müzik derslerinin zekaya ciddi bir artı sağladığı saptanmış.

Gerilik Hudutu ve Kitaplar

Bazı çocuklar standart IQ standartının bir adım gerisinde ve "gerilik hududunda" kabul edilir. Ancak bu çocukların sürekli okuma egzersizleri yapması, yeni kelimeler edinmesini yüzde 20 düzeyinde yükseltebilir.

Çocuklarınıza Kitap Okumayın, Onlarla Birlikte Okuyun

Çocuklarınıza kitap okumak, psikologlar tarafından kesinlikle önerilen bir yöntem değil. Önerilen yöntem onlara okumak değil, onlarla birlikte okumak. Bu işlemi gerçekleştirmek, çocuğunuzun strateji becerisini ve sözel becerisini geliştirebilir.

Uyku Yoksunluğu

Ortalama zekaya sahip olan çocuklar arasında 15 dakika fazla uyuyanlar, daha yüksek zekaya sahipler. Söz konusu deney 3000 kişi üzerinde gerçekleşmiş. 15 dakikanın bu kadar önemli olması çarpıcı, zira uyku sırasında nöronlar da gelişiyor.

Zeka, Disiplin Olmadan Bir Hiçtir

Zeka, psikologlar ve psikiyatristler tarafından "problem çözme potansiyeli" olarak adlandırılır. Akıl ise zekayı kullanma gücüdür ve disipline işaret ediyor. Eğer çocuğunuzun psikolojinde sorunlar var ise zekasını istediği gibi kontrol edemez.

Cesur Çocuklar Muhteşem İşler Başarır

Çocuklarınız gerekli eylemleri başarmakta ve geleceğe adım atmakta cesur olmak zorundadır. Bu öz disiplin ve akıl ile mümkün olur. Yani hayatını korkarak, izole biçimde yaşayan çocukların zekasının gelişme hızı, cesur akranlarına göre düşüktür.

Öğrenmek Aktif Bir Süreçtir

Zekanızı kullanarak öğrenmek aktif bir süreçtir. Kısacası tek bir ögeye bağımlı olmamanız şart. Beyinlerimiz bazı şeyleri uygulamak üzere inşa edilmiştir, onları tekrarlamak üzerine değil. Süre açısından bakarsak bir metni yüzde 30 okuyarak ve onun üstünde yüzde 70 test yaparak gelişim yaşayabiliriz.

Yemek Alışkanlıkları

Dünyanın en sağlıklı alışkanlıkları sayılmaz ama kafein tarzı maddeler ve glikoz tüketmek, beyninizin bilişssel noktalarının çalışmasına yardımcı olur. 16 öğrenci üstünde yapılan testlerde; düşük karbonhidrat diyetinin önemli bir ilerlemeye neden olduğunu açığa çıktı. Asla kendinizi şekere boğmayın ama karbonhidrat yerine protein bazlı yiyecekleri tercih edin.

Mutlu Çocuk = Daha Zeki Çocuk

Mutlu çocuklar beyinlerinde salgılanan endorfin ve seratonin hormanları nedeniyle potansiyellerinin daha büyük bir kısmını gösterebilirler.

Akran Grubu Çok Önemli

Uzman Bruce Sacerdote tarafından Dartmouth College öğrencilerinin bir çalışması, bu etkinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Düşük not ortalamasına sahip öğrenciler daha yüksek puan alan öğrencilerle çalışmaya başladığında, not ortalamaları artar. Tam tersi de geçerlidir.

Onlara İnanın

Rosenthal ve Lenore Jacobson tarafından yapılan bir araştırma çok ilginç noktaları ortaya koydu. İlkokul öğretmenleri, sınıflarına çocukları "teşvik ve övgü" göreviyle üstlenen çocuklar yerleştirdi. Yıl sonundaki sonuç inanılmazdı; öğrencilerin yüzde 30'u ek olarak yüzde 22, sınıfın geri kalanı ise ortalama yüzde 10 IQ puanı kazanmıştı. Bu da endorfin, seratonin ve melatonin hormonlarının varlığıyla açıklanıyor.