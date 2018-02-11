Çocuğunuzun Psikopat Olabileceğini Gösteren 7 Davranış

Gelecekte diğer canlılara ve kendilerine zarar verme eğilimi gösterme ihtimali oldukça yüksek olan çocukların, sahip olduğu 7 davranış bozukluğunu listeledik.

Bir çocuğun gelecekte psikopat olabileceğini gösteren işaretler 3 yaşından sonra fark edilebilir. Anne ve babaların davranışları sonucu ortaya çıkan bu işaretler önemsiz gibi gözükse de dikkate alınmalıdır. Ancak ebeveynler büyük sevgilerinden ötürü bu kötü sıfatları çocuklarına yüklemek istemedikleri için işaretler çok belirgin dahi olsa sıklıkla görmezlikten geliyorlar.

Hayvan zulmü

Çocuklar tarafından yapılan hayvan zulümleri psikopatolojik bozukluğun en bariz belirtisidir. Başlangıçta hayvanlara ufak işkencelerle başlayan bu durum, ileride çocukların hayvanları öldürmesine kadar devam ediyor. Hatta kayıtlara göre bir çok seri katilin geçmişinde bu tarz hayvan istismarları bulunmaktadır.

Suçlulara karşı duyulan büyük sevgi

Aralarında hiç bir kan bağı yada akrabalık bulunmadığı halde, kundakçı yada seri katil gibi psikopat kişilere sevgi besleyen çocuklar gelecekte benzer davranışlarda bulunabiliyorlar. Ayrıca psikologlar bu sevgiyi öfkenin dışa vurumu olarak da tanımlıyor.

Enürezis

Çocuğunuzun 5-6 yaşından sonra yatağını istemsiz olarak ıslatmasına enürezis denir. Bu durum tek başına olduğunda çocuğunuzun ileride psikopat olacağı anlamına gelmese de, bir çok seri katilde gözlemlenen bir özelliktir. En mantıklısı eğer çocuğunuz yatağını ıslatmaya devam ediyorsa yakından gözlemlemektir.

Kuralların ihlali

Her çocuk zaman zaman kuralların dışına çıkar ve bu durum onların psikopat olacağı anlamına gelmez. Ancak kuralları ihlal etme konusunda çok ince bir çizgi bulunuyor. Gelecekte psikopat olma eğilimi gösteren bireyler kuralların dışına çıktıklarında büyük bir mutluluk hissiyle karışık adrenalin yüklenirler. Kısaca çocuğunuz kuralları bozduktan sonra pişmanlık yerine mutluluk hissediyorsa biraz dikkatli olmalısınız.

Yalan söylemek

Bir çocuk cezalandırmaktan korktuğu için yalan söylediğinde bunu normal karşılayabilirsiniz. Ancak pişmanlık duymadan ve kendine güvenerek yalan söylediklerinde bu durum psikolojik sorunların habercisidir.

Zorbalık

Küçükken kendisinden güçsüz bireyleri döven her kişi ileride psikopatın biri olacak diye bir şey yok. Ancak bu tür davranışlar sürekli sürdürülürse gelecekte büyük sorunlara yol açabilir. Çocukların diğer çocuklara zulüm yapması genellikle huzursuz aile ortamından kaynaklanmaktadır.

Duyarsızlık

Psikopat özelliklere sahip çocuklar genellikle korkularını akranları kadar kolay göstermezler. Bunun yerine belli etmeyerek sakin kalmayı tercih ederler. Çocuğunuz hislerini kendi içerisinde yaşıyorsa bir şekilde onun kabuğunu kırmayı denemelisiniz.