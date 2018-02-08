Çocuğunuzun PS4 Oynadığı Süreye Limit Koyabileceksiniz!

Sony, PlayStation 4 sistem yazılımı v5.50 güncellemesinde ebeveynlerin çocuklarının oyun oynadığı süreyi denetleyebilmesi için “Zaman Yönetimi Özelliğini” ekleyeceğini duyurdu.

Sony tarafından şu an beta sürecinde olan ve yakında Playstation 4 sahiplerine ulaştırılacak olan 5.50 sürümünün yeni detayları paylaşıldı. Artık oyun oynanan süreyi denetlemek için sınırlar koyulabilecek. Bu yeni özellik çocukları üzecek olsa da, çok daha uzun süre önce eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle kısa süreliğine oyun oynamak için PS4'ünüzü açıp, daha sonra zamanı unutanlardansanız bu özellik çok işinize yarayacak.

İlk bakışta v5.50 güncellemesiyle gelecek olan “Zaman Yönetimi Özelliği”, sadece yetişkinlerin çocuklarına limit koyması gibi gözüküyor. Ancak oyun başında saatlerini harcayıp kendisini kaptıran kişiler sadece çocuklar değil. Aynı durum yetişkinler içinde geçerli ve kendileri için de bu uygulamanın oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.

Özelliği kullanmaksa oldukça basit, PS4 Pro sahipleri internet üzerinden açtıkları hesaplarına belirli saat sınırlamaları koyabilirler. Ayrıca PlayStation 4 pro kullanıcıları 4k televizyonlara sahip olmasalar dahi oyunlarda yüksek çözünürlük alabilecekler. PS4’te hala eski bildirimler sonsuza dek saklanmakta V5.50 güncellemesiyle, eski bildirimleri silmenize izin verecek bir özellik daha eklenecek. Peki, sizce v5.50 güncellemesi PS4 Pro satışlarını arttıracak mı?