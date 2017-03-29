Asyalı bir annenin çocuğu pes etmedi ve kendi oyun konsolunu kendisi üretti!

Çocukların masumiyeti her konuda bambaşka oluyor. Ön yargısız yaklaşımları ile kendi çaplarındaki ‘büyük’ sorunlarla baş etmekte üstlerine yok. Doğrusu bu yolda çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var.

Nintendo Switch’i artık bilmeyen kalmadı. Köklü firmanın ürettiği yeni modüler oyun konsolu tüm oyun severlerin ilgisini çekti. Hatta yakın zamanda cihaz için uyarlanmayacak oyunlar, oyuncuların tepkisine yol açmaya devam ediyor.

Elbette oyun oynamayı seven ve girişte bahsettiğimiz masumiyeti taşıyan çocukların yaratıcılık seviyeleri şaşırtıcı derecede yüksek olabiliyor. Hayati olarak gördükleri sorunları da bu yaratıcılıkları sayesinde benzersiz bir şekilde çözme eğilimindeler.

Twitter kullanıcısı Ama Chan’in oğlu, annesinin kendisi için bir Nintendo Switch almaması gerçeğiyle yüzleşince tüm üzüntüsünü çabuk bir şekilde geride bırakıyor. Hemen işe koyulup kendisine kartondan tasarım harikası Nintendo Switch yapıyor, hem de en ince detayına kadar. 12 yaşında olan kahramanımız, gelecekte video oyun yapımcısı olma hayaliyle yanıp tutuşuyor.

Muhteşem tasarım şu şekilde hayat bulmuş:

Tüm çocukların yaratıcılığını ortaya koyabileceği eşit bir Dünya dileği belki fazlasıyla hayal ürünü olabilir. Fakat en azından çocuklar için eşit ve mutlu bir dünya yaratmak zor değil. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yaptıktan sonra Chan’in çocuğu gibi tüm çocuklar arzu ettikleri hayatı yaşayabilirler diye ümit ediyoruz: