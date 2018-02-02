Rockstar Games’in uzun süredir beklenen oyunu Red Dead Redemption 2, bu kez 2018’in sonbaharına ertelendi.

Rockstar Games’in GTA serisinin ardından en ünlü oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Red Dead Redemption 2, bir kez daha ertelendi. Paylaşılan görüntülerine göre muhteşem bir oyunun geldiğini görüyor olsak da, bu ertelemeler iyiden iyiye oyuncuları sinirlendirmeye başladı. Red Dead Redemption 2’nin yeni çıkış tarihi 26 Ekim 2018 olacak.

Rockstar Games’in yeni erteleme haberini vermesi son derece kısa oldu. Şirket, “Oyunu daha önce yayınlamayı umduğumuz halde, geliştirmek için biraz daha zaman ayırmamız gerektiğini fark ettik. Sabrınız için içtenlikle teşekkür eder, oyunu oynamak için geldiğinizde buna layık olması için çabalayacağımızı bilmenizi isteriz” diyen Rockstar Games, bu açıklamayla birlikte çıkacak oyundan birkaç ekran görüntüsü paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde texture(kaplama) kalitesinin ne kadar başarılı olduğu görülürken, at tasarımlarının da gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar başarılı olduğu gözlemlendi. Yine de Rockstar Games’in bir oyunu daha ne kadar erteleyeceğini merak etmeye başladık. Çünkü ilk duyurulduğunda 2017’nin sonbaharında çıkacağı söylenmiş, daha sonrasında 2018’in ilk baharına ertelenmişti. Yeni duyuruyla birlikte bu tarih 2018’in sonbaharına, yani ilk duyurulduğu tarihten tam bir yıl sonrasına ertelendi.

GTA 6 Faktörü Olabilir

Rockstar Games’in Red Dead Redemption 2 kadrosunu ufaltarak, çalışanlarını yeni bir oyun yapmak için görevlendirmiş olabileceği düşünülüyor. Yeni oyunun ne olduğunu bildiğinizi tahmin ediyorum. Evet, bu gecikmelerin ardında GTA 6’nın geliştirme çalışmaları yatıyor olabilir. Eğer şirket PS5 gibi bir konsolla anlaşmışsa, çıkış tarihine yetişmek için şimdiden çalışmalara başlamış olabilir. Peki, sizce Rockstar Games’in bu gecikmelerinin ardında ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.