Çocuk Tiyatro Oyunu, ‘Savaş Karşıtı’ Olduğu İçin Yasaklandı

Akhisar İlçe Eğitim Müdürlüğü, çocuklar için geliştirilmiş bir tiyatro oyununun içerisinde “savaş karşıtı” söylemler olduğu gerekçesiyle oyunun gösterimini yasakladı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, eşine çok ama çok az rastlanır bir kararla çocuklar için hazırlanan bir tiyatro oyununu yasakladı. Eğitim-Sen Akhisar Şube Başkanı Engin Şengül’e gönderilen bir dilekçeyle “Çevreci Afacanlar” isimli çocuk tiyatro oyunu, içerisinde “ savaş ve şiddete özendirmeme” olduğu gerekçesiyle yasaklandı. “Ben mi yanlış anladım, yoksa gerçekten bir çocuk tiyatrosu savaş karşıtı olduğu için mi yasaklanmış?” diyorsanız, yanlış anlamadınız. İçerisinde savaşı kötü gösteren ifadeler yer aldığı için bir çocuk tiyatro oyunu yasaklandı.

Gazeteci Erk Acarer’in sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet’le ortaya çıkan bu olay, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilmiş. Gönderilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“İlgi yazınız ile bildirilen “Çevreci Afacanlar” adlı tiyatro eseri incelenmiş olup, inceleme sonucunda;

Tiyatro metninin 6. Sayfasında ‘Bilgican’ adlı tiyatro karakterinin savaş karşıtlığı ile ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu,

Yine aynı sayfada ‘Yaşlı Ağaç’ adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığı,

Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerle çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinden okullarımızda oyun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir”

Çocuklarımız bizim en değerli hazinelerimiz. Bırakın tiyatro oyununu, yolda yürürken bile savaşın kötü bir şey olduğunu onlara anlatmamız gerekiyor. Evet, ülkemizi savunmak zorundayız ve savunuyoruz, ancak bunu iyi bir şey olduğu için değil gerekli olduğu için yapıyoruz. Çocuklara eğitim veren bir devlet kurumunun -eğer bu belgeler doğruysa- bu şekilde ifadeler sarf etmesi, çocuklarımız için korkutucu bir senaryo olarak gözüküyor.