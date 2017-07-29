Çocuğun büyümesiyle kısa zamanda kullanılmaz hale gelen giysilerin yerini artık bu yeni tasarım alabilir. İç-içe geçmiş pliseler şeklinde tasarlanan bu çocuk kıyafeti, ihtiyaca göre uzatılıp, kısaltılabiliyor.

Tüm ailelerin çocukları, kısa süre sonra aldıkları giysilere sığmaz olurlar.

Londra’da yaşayan bir tasarımcı, işte bu soruna bir çözüm bulduğunu düşünüyor.

Fransızca ‘Petit Pli’ olarak adlandırılan, ‘Küçük Plise’ anlamına gelen bir dış-giyim, çocukların ihtiyaç duydukları yönde genişletmelerine imkan veren yenilikçi bir plise sistemine sahip.

Ryan Yasin adlı tasarımcı yeni tasarımının, hayatın ilk birkaç yılı içerisinde yedi farklı beden büyüklüğünde büyüme gösterebilecek çocuklar için mükemmel bir çözüm olduğunu söylüyor.

Yasin “Tam anlamıyla mühendisliğin, moda ile birleşimi. Materyal bilgimi ve origami katlama sanatını bir araya getirerek ürüne uyguladım. Böylece moda sanayinde mevcut atık oranını düşürmeyi hedefliyorum. Artık ‘Bir süre sonra sana olmayacak’ ya da ‘Sana büyük gelecek’ gibi klişe sözlerin de modası geçecek” dedi.

Plise sistemi, yıkamaya dayanıklılık ve kullanımla birlikte özelliğini kaybetme gibi testlerden de geçirildi.

Daha fazla bilgi için Petit Pli’nin web sitesine göz atabilirsiniz.