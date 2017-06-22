Çocuklar Duymasın'da Çocuklar YouTuber ve E-Sporcu Olacak

Çocuklar Duymasın Facebook sayfası üzerinden paylaşılan hikayeye göre Gönül ve Tuna karakterlerinin çocuklarından biri makyaj YouTuber'ı, diğeri ise E-Sporcu olacak.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde MinT Prodüksiyon tarafından yapılan açıklamada Çocuklar Duymasın dizisinin tekrar başlayacağı ve Kanal D'de yayınlanacağı söylenmişti. Şimdi ise dizinin hikayesine dair ilk bilgiler paylaşıldı.

Çocuklar Duymasın'ın Facebook sayfası tarafından yapılan paylaşıma göre, artık Haluk ve Meltem karakterlerinin çocuklarının büyümesiyle birlikte dizinin asıl karakterleri Gönül ve Tuna karakterlerinin çocukları Beton Orçun ve Merve olacak ancak bu çocuklar diğer hikayedekilere göre çok daha farklı özellikler taşıyacak.

Paylaşılan bilgilere göre Orçun, iyi bir oyuncu olarak E-Spor ile ilgilenecek, Merve ise makyaj YouTuber'ı olarak kanalını büyütmeye çalışacak. Aynı zamanda hikayenin başında 8. sınıfa giden bu çocuklar TEOG'a gireceği için aileleri onları internetten uzaklaştırarak TEOG'a çalışmaya ikna etmeyi deneyecek.

Tam paylaşım ise şu şekilde:

Açıkçası biz bu dizinin senaryosunda daha 8. sınıfta olan çocukların "makyaj YouTuber'ı" ve "E-Sporcu" olarak tanımlanmasına pek de sıcak bakmıyoruz. Bu meslekler hobi olarak bazı çocuklar tarafından denense de yetişkin sayılabilecek insanların profesyonel iş olarak yaptığı bu meslekler, çocukların üstünden Türk halkına anlatılmamalı. Yine de fazla yorum yapmak doğru olmayacak çünkü hikayenin tam işleyişinin nasıl olacağını bilemiyoruz.