Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden olan alibaba.com’un çocuklar için sattığı bazı ürünler hakkında kullandığı ifadeler, sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi. Şirket, bunun üzerine bugün bir kamuoyu açıklaması yaptı.

Kendisine uçuk hedefler koyan ve genel olarak da bu hedeflere ulaşan alibaba.com, dünyanın en büyük ve de saygın e-ticaret şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Jack Ma, dünyanın çeşitli bölgelerine giderek bu büyük imparatorluğu nasıl kurduğuyla ilgili olarak düzenlenen birçok seminere katılıyor ve irili ufaklı tüm girişimcilere ilham olacak konuşmalar yapıyor. Fakat bu sefer konu şirketin elde ettiği gelir ya da bir başarıyla değil; aksine belki de itibarlarını zedeleyecek türden bir durumla ilgili.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere şirket, bir çocuk ürünü hakkında ‘Balneaire moda 2016 yüksek kalite seksi sevimli çocuk bikini, çocuk mayo’ şeklinde ibare kullanıyor. Elbette bunu gören birçok kimse gerek sosyal medya üzerinden gerekse de şirkete iletişim kanallarından ulaşarak tepkilerini gösterdiler. Eleştirinin dozajı arttıktan sonra harekete geçen şirket, olayla ilgili olarak aşağıdaki kamuoyu açıklamasını yaptı:

“Bugün Alibaba.com Türkiye sayfasında görüntülenen bazı şirket profilleri nedeniyle sosyal mecralarda başlatılan kampanya ile ilgili kamuoyu duyurumuzdur. Görüntülenen şirket ve benzerleri hakkında tüm yasal süreçler başlatılmış olup, sayfalar kapatılmış, konuyla ilgili hukuki ve teknik süreç devam etmektedir.

Alibaba.com’un yürürlükte olan katı ve sıkı ürün listeleme politikaları vardır ve reşit olmayanların dahil olduğu cinsel içerik çağrıştıran veya gösteren veya ima eden her türlü ürünün tanımlanması kesinlikle bu politika dahilinde yasaktır. Listelerimizdeki bu ürünlerin çeşitli üçüncü taraf satıcılarca bildirilmesinin ardından, bunları Alibaba.com genel listeleme politikalarını ihlal ettikleri için listelerimizden çıkarttık ve çıkartmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, Alibaba.com üzerinde, politikalarımızı benzer şekilde ihlal eden ürünleri tespit etmek için ciddi bir gözden geçirme başlattık. Kullanım şartlarımızı ihlal eden üçüncü taraf satıcılara karşı önlem almaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”