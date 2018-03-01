Tamamen Çocuklar İçin Tasarlanan Telefon: PhoneKid!

MWC 2018’de çocuklar için geliştirilen bir akıllı telefon tanıtıldı. Tanıtılan telefon, tüm yetkiyi ebeveyne verebiliyor.

İnternetin ve sosyal medyanın giderek yaygınlaşması ile bu platformlar sayesinde insanlara ulaşmak çok kolay oldu. İnternetin hayatımızda fazlasıyla yer etmesi, zararlı içeriklerin çocuklara direkt ulaşması gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Bu durumun farkında olan şirketler de çocuklara özel bazı çalışmalar yürütüyorlar. Bir süre önce Facebook, Messenger Kids isimli uygulamayla çocukların internette daha farklı şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Facebook yaptığı bu hamle ile özellikle ebeveynler tarafından beğeni ile karşılanmıştı. Bu olaydan sonra çocuklara yönelik bazı çalışma haberleri duyuyor olsak da, bunların çoğu pek duyulmayan işlerdi. MWC 2018’de ise, önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak bir ürün tanıtıldı. EscudoWeb isimli İspanyol şirketi, çocuklar için özel tasarlanmış bir akıllı telefon geliştirdiğini açıkladı.

Eğitimden eğlenceye kadar her noktada çocuklara özel bir akıllı telefon olması beklenen PhoneKid isimli cihaz, Android işletim sistemini kullanan özelleştirilmiş bir arayüze sahip. Bu akıllı telefon sayesinde, çocuklarınızın akıllı telefonlarını ne zaman ve nasıl kullandıklarını kontrol edebileceksiniz. Gerektiğinde çocuğunuzun telefonuna erişip kontrol edebilir, hangi uygulamaları kullanacaklarına karar verebilir ve çocuğunuzun o an ne yapması gerekiyorsa, telefona ona göre özel profiller belirleyebilirsiniz. Örneğin eğitim modunu aktif ettiğinizde telefonda, eğitim için uygun gördüğünüz hesap makinesi, Word gibi uygulamalar gözükebilir. Ayrıca, telefonun üzerinde bulunan GPS’i anlık olarak takip edebilirsiniz. Üstelik bütün bunlar olurken çocuğunuz istese dahi GPS’i ve akıllı telefonun kendisini kapatamaz.

Tüm Kontrol Sizde

PhoneKid sayesinde, çocuğunuzun akıllı telefonunu bir ceza aracı olarak kullanabilirsiniz. Son yıllarda ebeveynler çocuklarını ceza yöntemi ile büyütüyorlar. PhoneKid de bu sisteme hizmet edebiliyor. Telefonun ana ekranını kilitleyip ekrana özel bir bildirimle, “önce derslerini bitir, sonra telefonla oynarsın” gibi bir yazı yazmak hoş olmaz mıydı? Son yıllarda bir şeyi yapmayı sağlamak için “oyunlaştırma” tekniğinden yararlanılır. Bir olay oyunlaştırılırsa katlanılabilir olur. Akıllı telefondaki eğitim moduyla çocuklarınıza dersleri daha cezbedici hale getirebilir, bu sayede normalde hemen dikkati dağılan çocuğunuzun güle oynaya ders çalışmasını sağlayabilirsiniz.

PhoneKid, yaptığı onca şey düşünüldüğünde fiyatının da yüksek olması bekleniyor. Teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi olmasa da, Android’in özelleştirilmiş olması cihazın ücretini artırmada etkili olacaktır. Telefon hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye çalışacağım.