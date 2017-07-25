Tone Mobile Inc. firması, çocukların çok fazla telefonla oynamasına çözüm olarak çocuklara özel bir telefon üretti.

Japonya'da bir servis sağlayıcı, ilkokul öğrencilerinin ekran başında geçirdiği süreyi sınırlamak için yalnızca gündüz saatlerinde çalışan bir telefon tanıtacaklarını açıkladı.

Tone Mobile Inc.tarafından geliştirilen ve Tone m17 olarak adlandırılan ürün, ebeveynlerin gündüz çocuklarıyla iletişime geçebilmeyi, ancak çocuklarının telefonla fazla vakit geçirmemesini istemesi üzerine geliştirildi.

Cihaz 12 yaşından küçük çocuklar için akşam 10 ile sabah 6 saatleri arasında kendini otomatik olarak kilitliyor. Kullanılacak saatlerin kısaltılması ya da kilidin tamamen açılması gibi seçenekler ailenin kontrolüne bırakılmış durumda.

Telefon 1 Ağustos'tan itibaren 312 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın içerisinde istenilmeyen uygulamalara erişimi kapatmak ve okul gibi kaydedilmiş yerlerde otomatik kilitlenmesi gibi özellikler de mevcut.