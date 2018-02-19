Çocuklar dinozor maketlerini iOS ve Android işletim sistemi kullanan cihazlarla eşleştirdikten sonra kodlayarak istedikleri hareketleri yaptırabilecek.

Geçtiğimiz hafta sonu New York Oyuncak Fuarında tanıtılan Jurassic World kodlama oyuncakları, çocuklara kodlama bilgisini ve mantığını aşılamayı amaçlıyor. Tüm bilgisayar programcılarının ilk programı olan ve ekrana sadece “Merhaba Dünya” yazan kodlardansa çocukların bunu çok daha eğlenceli bulacağını düşünüyorum.

En azından yazılan programlar sonrası karşınızda hareket eden 3 boyutlu bir maket göreceksiniz ve sizin kodlamalarınıza göre hareket edecek. Oyuncağı aldıktan sonra kullanmak için maketleri Bluetooth üzerinden Jurassic World uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekiyor.

Daha sonra bu maket serisine sahip çocuklar, hazır kodları sürükleyip bırakarak dinozorlara istediklerini yaptırabiliyorlar. Yada kodlamayı seven ve araştıran çocuklar kendileri bir şeyler geliştirebilir. Kullanılan kodlara göre dinozorlar dans etmek, ses çıkarmak ve etrafta dolaşmak gibi farklı aktiviteleri yapabiliyorlar.

Yurt dışında 59.99 dolar(225 TL) değerinde satışa sunulacak oyuncakların Türkiye’ye ne zaman geleceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde satılmaya başlamasından sonra çocukların yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyuncak seti ülkemizde tutar mı?