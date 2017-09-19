Çocuklara Eğlenceli Kodlama Yapmayı Öğreten Robot Kardeşler

Wonder Workshop çocukların kodlamayı eğlenceli ve birebir yapmalarını sağlamak için tasarlanmış iki yeni robot çıkarıyor.

Çocuklar için robot üreten firma Wonder Workshop çocukların kodlamayı eğlenceli ve birebir yapmalarını sağlamak için tasarlanmış iki yeni robot çıkarıyor. Bunlardan ilki olan Cue, firmanın 2014 yılında çıkardığı Dash’in biraz daha büyük kardeşi. Bir başka deyişle parlak renklerin yerini alan daha şık, daha hoş görünümlü paletiyle 11+ yaş çocuklar için daha uygun bir görünüm kazandırılmış hali. Cue, kodlamaya merakı olan çocukların 170.000’den fazla kelime kapasitesine sahip metin tabanlı sohbet fonksiyonu üzerinden robotla (ve dört farklı avatarıyla) aktif olarak haşır neşir olmalarını sağlayan yeni bir yapay zeka ile geliyor.

Çocuklar, iOS, Android ve Kindle platformlarında kullanılabilen Cue uygulamasıyla basit bir blok programını ya da JavaScript metin modu ile yaklaşım sensörleri, kodlayıcılar, jiroskop, ivmelendirici ve mikrofon gibi etkileyici özelliklerle oynarken aynı zamanda serbest biçimli kodlama ortamında dilediklerini yapabilirler. Cue Kasım ayında Apple’ın ‘Swift’ adlı programlama dilini de destekleyecek.

Daha küçük ya da yeni kodlayıcılar için ‘Dot Creativity Kit’ adlı bir set mevcut. Tek sensör ve kendin yap projesiyle birlikte gelen set, aktif oyun ve yapımdan üretme ve kod kırımına kadar geniş bir alanda uygulama imkanı sunuyor. Wonder, Blockly ve Go adlı indirilebilen üç uygulama ile tamamlanan set böylece kodlamanın temellerini ele alarak aynı zamanda kodlamayı eğlenceli kılıyor.