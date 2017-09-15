Öğrencilerin el yıkama alışkanlığı kazanmaları için oldukça ikna edici ve açıklayıcı bir deney yapan ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşan öğretmen, tüm dünyadan takdir topladı.

Çocuklara bilimi sevdirmek zor olabilir, ancak onlardan düzenli bir şekilde el yıkamlarını beklemek daha zordur. Peki biri çıkıp her ikisini birden sevdirirse?

ABD’de yaşayan bir sınıf öğretmeni olan Donna Gill Allen, küçük öğrencileri için harika bir iş yaptı. Tüm sınıfa ellerini yıkamanın önemini anlatmaktan yorulan öğretmen bunun sonuçlarını göstermeyi tercih etti, üstelik çocuklar hiçbir zarar görmeden. Nasıl mı? Ekmek dilimleriyle.

Öğretmen Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:

“Tüm öğretmen arkadaşlarıma en en havalı deneyimi sunarım. Mikropları ve nasıl yayıldıklarını öğretirken bunu yaptım. Üç parça ekmek kullanıyorsunuz. Bütün çocuklar, bi dilim ekmeği eldivenleriyle seçtiler dolayısı ile “kontrol edildi” paketine koyuldular. Sonra yıkanmış çıplak ellerle bir dilim daha seçip “temiz” yazılı pakete koydular. Bir parça ekmeğe de sınıftaki bütün çocukların dokunmasına izin verdiniz ve “kirli” paketine koydular. Sonra hep birlikte ekmeklerin mikroplar nedeniyle nasıl değiştiklerini izlemeye başladınız. El yıkamanın önemini anlatmak için mükemmel bir yol.”

Ve Sonuç:

Gördüğünüz gibi eldivenle alınmış ve yıkanmış olan ellerle seçilmiş ekmek dilimler sağlamken, elden ele dolaşan ekmek dilimi küflenmiş bir halde. Açıkçası bu deney sadece çocuklara değil yetişkinlere bile ders niteliğinde. Hatta fırınlara, marketlere ve pastanelere buna benzer levhalar asılabilir.

Eğer bir çocuğunuz varsa ve hijyen kurallarının önemini anlatmaya çalışıyorsanız, hem kendinizi hem de çocuğunzu yormadan bu deneyle gerekli bilgileri aktarabilirsiniz :)