Çocuklara Kodlama Öğretmek İçin Gittiği Köyde Kadınlara İnterneti Öğreten Kahraman: Gamze Tutan

21 yaşındaki Gamze Tutan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara yazılım öğretmek amacıyla bir köye gitti. Bu köyde velilerin interneti merak etmesi üzerine Tutan, köydeki kadınlara internet dersi vermeye başladı.

Evet, belki son dönemlerde ülke olarak zor günlerden geçiyoruz ve pek de iyi haberler duymuyoruz ancak bu hiçbir zaman iyi haberler duymayacağımız anlamına gelmiyor çünkü ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Bu yılın başlarında en güzel haberlerinden biri ise Afyonkarahisar'dan geldi.

Fotoğraf: Güray Ervin / Al Jazeera Türk

Al Jazerra'nın haberine göre Habitat Derneği'nin Türk Telekom ile ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında yürütülen "İnternetle hayat kolay" projesi kapsamında köydeki çocuklara yazılım öğretmek için Afyonkarahisar'ın Yenibelkavak köyüne giden Habitat Derneği gönüllüsü ve Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Gamze Tutan gittiği köyde ilk olarak velilerin tepkisi ile karşılaştı. İnternetin çocuklarına kötü şeyler katabileceğini düşünen veliler, bu endişeleri sebebi ile derse karşı çıktılar. Fakat Tutan, velilerin bu ön yargısını kırmak adına farklı bir yol denedi ve interneti çocuklardan önce velilere öğretme teklifinde bulundu. Veliler de bu teklifi kabul etti.

Köydeki kadınların büyük bir kısmının katıldığı eğitimde Gamze Tutan, köydeki onlarca kadını internetle tanıştırdı. Böylelikle köydeki kadınları çocuklarının yazılım eğitimi alması konusunda ikna etmeyi başaran Tutan aynı zamanda kadınların da artık bir internet kullanıcısı olmasını sağladı. Şimdi kadınlar internetten yemek tariflerine bakıyor, hasta eşleri için doktor randevusu alıyor hatta E-Okul sistemini öğrenmeleriyle birlikte çocuklarının okuldaki notlarını takip ediyor.

Bu konuyla ilgili Al Jazerra'nın hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: