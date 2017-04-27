Çocuklara Saldıran Sapıkların En Büyük Kabusu: Amber Alarmı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2007 yılında başlatılan Amber Alarmı projesi, akıllı cihazlara yollanan mesajlar vasıtasıyla sayısız masumun hayatını kurtarıyor.

Amber alarmı bence dünyanın en yararlı bilişim uygulaması konumunda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çocuğun, kötü niyetli ruh hastaları tarafından kaçırıldığı belli olunca tüm telefonlara, devasa dijital reklam tablolarına çocuğun eşkali yansıtılır ve kolluk güçlerinin yanı sıra, tüm iyi vatandaşlar da çocuğun bulunması için yardımcı olmaya çalışır.

Alarmın ismi, 9 yaşındaki "Amber Hagermen"den esinleniyor. Masum çocuk maalesef Texas'taki evinin çevresinde, bisiklete binerken bir arabaya bindirilerek kaçırılmıştı. Masum çocuğun cesedi dört gün sonra bulundu. Toplumda ciddi tepki yaratan sorun nedeniyle "Amber Alarmı" isimli bir mimari geliştirildi. Bir çocuğun kaçırıldığı tespit edilirse, Amerika'nın dört bir köşesindeki kişilerin akıllı cihazlarına "Amber Alarmı" yollanıyor.

Söz konusu sistem sayesinde, birkaç ay içinde sayısız insan kurtarıldı. Sistem sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Batı Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor. Telefonunuza yollanan bir mesajla, söz konusu ülkelerde durumun ciddiyetinin farkına varıyor ve polisle iletişime geçiriyorsunuz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kaçırılan masum çocuğun ve zanlının eşkalleri sadece telefonlara yollanmıyor ve devasa dijital reklam tabelaları ve televizyon kanallarında da yansıtılıyor. Böylece sapık suçlular iyiden iyiye köşeye sıkışıyor ve çocuklar evlerine dönebiliyorlar.