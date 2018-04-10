Anne ve Babaları Afallatan Temel Matematik Soruları!

ABD’de düzenlenen be dünyanın her yerinden katılım yapılabilen bir temel sınav sistemi var. SAT olarak adlandırılan bu sınavlarda temel matematik ve dil bilgisi sorularına odaklanılıyor. Soruların sorulduğu çocuklar ise ortalama 11 yaşında. Ancak bu soruları çözmeye çalışan anne ve babaların yarısı başarısız oldu.

Çocuğunuzun gördüğü eğitime ne kadar hakimsiniz? Onların gördükleri soruları cevaplayabiliyor, aldıkları ya da alacakları bilgilerin ne kadar zorlayıcı olduğunu biliyor musunuz? Onlar sınav stresi yaşarlarken durumlarını ne kadar iyi anlıyorsunuz?

ABD’de yayın yapan Channel 4 isimli bir televizyon kanalı, tam da bu konulara dayanan bir program hazırladı. Ülkedeki çocukların küçük yaşlarda girmeye başladıkları SAT sınavlarına ilişkin deneye tabi tutulan anne ve babaların yarısı, ilgili soruları çözemediler.

Programda 19 anne ve baba, yani toplam 38 ebeveyn bulunuyordu. Yaş ortalamaları 40 olan gruba, temel matematik ve dil bilgisi işlemleri soruldu ve cevapları beklendi. Bu sorular, neredeyse her gün çocuklarının karşısına çıkıyorlardı. SAT adı verilen sınav sistemi, başarı ya da başarısızlıklarla dolu olan ülkemizdekiler dahil, dünya üzerindeki pek çok sınav sistemini andırıyor.

Dolayısıyla odak noktamız aynı: Birer ebeveyn ya da çocuğunuzun sorumlusu olarak, onun hayatını belirleyecek sınavların ve derslerin içeriğine ne kadar hakimsiniz? Kuşkusuz, hakim olmadığımız bir konuda çocuklara gereksiz yere sinirleniyor ya da onları bilinçsizce ödüllendiriyoruz.

Hemen aşağıda küçük yaşlardaki çocuğunuzun, kardeşinizin her gün karşılaştığı 10 temel matematik sorusu var. Bakalım küçük yaşlarda kafa patlatılan bu sorulara birer yetişkin olarak ne kadar hakimsiniz.

Şanlısınız ki süre limitiniz yok. Kağıt ve kalem hazırsa başlayalım:

1. 779 X 68

2. 7,1 - 0,9

3. 3692 ÷ 71

4. 26,734 + 45,659

5. 6 kalem maliyeti 1,68 TL olsun, 3 kalem ve 1 silginin maliyeti ise 1,09 TL iken, 1 silginin maliyeti ne kadar olur?

6. Bir pakette 1,5 kg yulaf vardır. Maria her gün 50 g yulaf tüketir. Yulaf paketinin bitmesi kaç gün sürer?

7. Hangi iki sayının toplamı 0.25 yapar?

0.05 / 0.23 / 0.2 / 0.5

8. 24 ve 36 sayılarının tüm ortak bölenlerini bulun.

9. 26 sayısının kaç adet asal sayı böleni vardır ve onlar nedir?

10. 50 ile 60 sayıları arasındaki asal sayılar nelerdir?

Cevaplar:

1. 52972

2. 6.2

3: 52

4. 72.393

5. 25 kuruş

6. 30 gün

7. 0.2 ve 0.05

8. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12

9. İki, 2 ve 13

10. 53 ve 59