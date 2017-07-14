Çocuklar Instagram'ı Uyuşturucu Satış Yeri Olarak Kullanıyor

Uyuşturucu ticaretinin %75'inin sosyal medyada gerçekleştiğini bildiren yetkililer, uyuşturucuların küçük çocuklar tarafından satıldığını, bu yüzden ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyanın birçok zararlı etkisi bulunuyor. Özellikle genç yaşta çocukların çok kolay kandırılabildiği sosyal medya üzerinde yeni bir sektör keşfedildi. Yapılan yeni araştırmalara göre uyuşturucu sektörü gelir kaynağının yüzde 75’ini Instagram, Snapchat gibi sosyal medya hesapları üzerinden şifreli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Şifre olarak emojileri kullandığı belirlenen gençler, sosyal medya üzerinden A sınıf uyuşturucuların ticaretini gerçekleştiriyorlar.

İngiltere’nin en büyük uyuşturucu çetelerinden birinden edinilen bilgilere göre kazancın %75’i sosyal medyalar üzerinden geliyor. Üstelik satışları da küçükler yaptığı için bu zamana kadar kimsenin dikkatini çekmemiş.

Geçtiğimiz gün 16 yaşında “Tai” isimli bir gençle Snapchat üzerinden temasa geçildi ve Croydon istasyonunun altında MDMA hapı almak için anlaşmaya varıldı. İlacı getiren genci yakalayan yetkililer, bunu neden yaptığını sorduklarında, günde yaklaşık 300 sterlin para ile yeni giysiler alıp hayattan zevk almak için yaptığını söyledi. Yetişkinlerin kendisini zorlayıp zorlamadığını soran yetkililer, “Ben çocuk olduğum için diğer çocuklar beni tanıyor… Büyüdüğümde satış yapmayacağım ama şu an küçük bir çocuğum ve bunları satmak istedim… İstemem benim hatam değil” diyerek kendisinin istediğini belirten genç, sorunun ciddiyeti gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırmalarda özellikle 4 emoji bazı özel uyuşturuculara işaret ediyor. Örneğin bir sonbahar akçaağaç yaprağı genel bir uyuşturucu sembolü olarak gösteriliyor. Ayrıca iğne, hap, elmas gibi emojilerin de bazı özel uyuşturuculara denk geldiği düşünülüyor.

250 milyon kullanıcıya sahip Snapchat ve 700 milyondan fazla kullanıcısıyla Instagram, çocukların uyuşturucu belası için sorun teşkil ediyor. Şirketlerin bu ticareti bir şekilde engellemesi gerekiyor, ancak bunun nasıl olacağını henüz bilmiyoruz.

Biz yine de uyarımızı yapalım: Elbette her insanın özel hayatı vardır, ancak özellikle ebeveynlerin kolaylıkla kandırılabilecek yaştaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerini öneriyoruz. En azından tanımadıkları kişileri kontrol etmeleri sosyal medyayı daha güvenli bir yer haline getirebilir.