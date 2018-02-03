Çocuklarını Teknolojiye Bulaştırmayan 5 Teknoloji Patronu

Ürünlerinin özellikle çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin bilincinde olan teknoloji devleri, teknolojik araçların kullanımını büyük oranda yasaklayarak, onların sağlıklarını korumaya çalışmışlar.

Sırf Silikon Vadisi'nde çalışıyor olmak, teknolojik bir aileye sahip olunacağı anlamına gelmiyor.

Bilakis Microsoft'un sahibi Bill Gates ve Apple'ın yöneticisi Tim Cook gibi teknoloji dünyasında yüksek seviyede bazı kişiler, çocuklarını yetiştirirken düşük teknolojik yaklaşımlar sergiliyorlar.

Bu yaklaşım kısmen ürettikleri ürünlerin gücünün farkına varıyor olmalarından, kısmen de bu ürünlerden yüksek dozda alınmasının gelişmekte olan beyinler için iyi olmadığının bilincinde olmalarından kaynaklanıyor.

İşte bu düşük teknolojiye dönük yaklaşımları benimseyen teknoloji dünyasının yöneticilerinden bazıları:

Bill Gates cep telefonları için yaş sınırı getirdi.

Milyon dolarlık hayırseverin üç çocuğunun hepsi de artık büyüdüler ama küçüklerken Gates ve eşi, 14 yaşından önce cep telefonu kullanmalarına yasak getirmişlerdi.

Bu politikayı uygulamaya karar vermelerine neden olan olay ise, Gates'in kzının çok fazla video oyunu oynadığının farkına varmasıydı.

2017 yılı Nisan ayında Mirror'a yaptığı açıklamada şöyle diyordu Gates "Artık ekrana bakmanın yasak olduğu bir zaman süreci belirlemiştik. Böylece makul bir saatte uykuya dalmalarını sağlamış olduk."

Steve Jobs kendi teknolojisini evde yasaklamıştı.

2012 yılında ölene kadar Apple'ın CEO'su olarak kalan Jobs, 2011 yılında New York Times'la yaptığı bir röportajda, yeni çıkardıkları iPad'i çocuklarının kullanmasını yasakladığını açıklamıştı.

"Çocuklarımızın evde kullanacakları teknoloji miktarını sınırlandırdık" demişti Jobs, röportajı yapan Nick Bilton'a.

Uzun süre CEO olarak görev yapan Jobs'ın kanaatkarlığı düstur edinen Zen Budizm'ine gönül verdiği herkesçe bilinir. California'nın Palo Alto bölgesindeki evinde hemen hemen hiç mobilya yoktu.

Tim Cook yeğeninin sosyal ağları kullanmasını istemiyor.

Apple'ın şu andaki CEO'su Tim Cook Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, yeğeninin online sosyal ağlara girmesini yasakladığını söylemişti.

"Çocuğum yok ama bazı kısıtlamalar getirdiğim bir yeğenim var" diyen Cook, Apple ürünlerinin sürekli kullanım için olmadığını da kabul ediyordu.

Cook aynı konuşmada şunları söylemişti: "Ürünlerimiz sürekli kullanılıyorsa, başarılı olmuşuz demektir şeklinde bir düşünceye sahip değiliz. Kesinlikle bu düşünceye karşıyım."

Chris Anderson teknolojiye hayır politikasıyla konuya oldukça katı yaklaşıyor.

3D Robotics adlı dron firmasının CEO'su Anderson, New York Times'dan Nick Bilton'a, teknolojiye hayır politikaları uyguladığı için çocuklarının kendisine 'faşist' dediklerini söylemişti.

Anderson'ın beş çocuğu "arkadaşlarının hiç birinin benzer kurallarla karşı karşıya olmadıklarını" söylediklerini söylüyordu. "Bunun nedeni, teknolojinin tehlikelerini birinci elden görüyor olmamız. Bunu kendimde gördüm ve aynı şeyin çocuklarımın da başına gelmesini istemiyorum" diyerek, konuya yaklaşımını sergilemişti.

O zamanlar evine gelen tüm cihazların aile kilidi kurulu olarak geldiklerini de söylemişti.

Evan Williams fiziksel bir kütüphane oluşturmayı tercih ediyor.

Twitter, Medium ve Blogger'ın kurucularından olan Williams'ın literatüre oldukça yatkın olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat etkileyici özgeçmişine rağmen Bilton'a verdiği demeçte kendisinin ve eşinin iki oğlunun iyi kitap okuyucuları olmalarını sağlamak için dijital teknoloji ürünleri yerine, kitap koleksiyonları biriktirdiklerini söylemişti.

Böylece çocukları iPad ya da e-okuyucu yerine, analog dünyada okumuş olacaklardı her ne okuyacaklarsa.