Çocuklarınızı App Store'da Nasıl Güvende Tutarsınız?

Çocuklar ebeveynlerinin kullandığı elektronik aletleri severler. Bu yaşanılan döneme göre değişir. Geçmişte yılan oyunu oynamak için ailelerinin Nokia 3310'larını alan bizler yerimizi daha efektif oyunlar oynamak için akıllı telefonları ele geçirmek isteyen çocuklara bıraktık. Peki çocukları bu telefonları kullanırken belirli 'yasak' olan şeyleri yapmaktan nasıl alıkoyarız? Apple bu sorunu düşünerek ebeveyn denetimlerini iOS'a getirdi.

Apple tarafından iOS sistemine dahil edilen ebeveyn denetimleri, çocukların istemediğiniz şeylerden zarar görmesini engellemeyi sağlıyor. Hatta telefonunuzdan ücretli uygulama ya da oyun indirerek paranızı gereksiz yere harcamasının da önüne geçiyor. Bu yazıda 'Uygulama Mağazasını' çocuklarınız için nasıl güvenli hale getirebileceğinizi, hangi uygulamaları kullanabileceklerini nasıl seçebileceğinizi ve uygulama içi satın alma işlemlerini nasıl kontrol edeceğinizi göreceğiz.

Satın Almayı Sor:

Çocuklar bir şey satın almak istediğinde size satın alımı onaylayıp onaylamadığınızla ilgili bir bildirim gelecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için herhangi bir Apple cihazında 'Ayarlar' uygulamasına giderek listenin en üstünde bulunan adınıza dokunup buradan Aile Paylaşımına'dokunarak yönetmek istediğiniz çocuğunuzun ismini seçip 'Satın Al'a tıklamanız yeterli. Bu seçeneğin sadece 18 yaşın altındaki çocuklar için uygulanabilir olduğunu belirtmekte fayda var. Varsayılan olarak da 13 yaşından küçük çocuklar için etkinleştirilecektir.

Ebeveyn Denetimleri İle Uygulama İçi Satın Alımları Yönetin

Bu sistemle çocuklarınızı bazı yaramazlıkları yapmaktan alıkoyabilirsiniz. Bu özellik de tıpkı satın alımın sorulması gibi Ebeveyn Denetimi'ne dayanmakta. Bu özelliği tamamen kavradığınız takdirde örneğin Safari gibi herhangi bir uygulamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca hangi web sitelerinin ziyaret edilebileceğini seçerek çok daha iyi filtrelenmiş bir çocuk koruması sağlayabilirsiniz. Tabi daha sonra çocuklarınızla aranızda çıkacak kavgalardan sorumlu olmadığımızı bildirelim.

Ancak bugünkü konumuz App Store kısıtlamaları. Ayarlar'dan Kısıtlamalar'ı açarak devre dışı bırakmak istediğiniz şeylere erişebilirsiniz. Öncelikle kısıtlamaları etkinleştirmek için anahtarı açmanız gerekmektedir. Anahtarı açtığınızda sizden bir şifre girmeniz istenecek.

Ardından aşağıya doğru ekranı kaydırarak Uygulama Mağazası'nı ve Uygulama İçi Alımları kapalı duruma getirebilirsiniz. Ancak App Store'a izin vermek istiyorsanız, hangi içeriğin göründüğünü kontrol edebilirsiniz. Bunu İzin Verilen İçerik bölümünde bulabilirsiniz.