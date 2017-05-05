Çocukluğumuzu Katleden Metin 2, Steam'e Geliyor!

Çocukluğumuzda büyük izler bırakan oyunlardan olan Metin 2, şimdi de Steam'e geliyor.

Bünyesinde 10 binlerce oyun barındıran Steam’e, eskiden ülkemizde en çok oynanan oyunlardan birisi olan Metin 2’de katıldı. Geçen sene Knight Online çıkmış, genel bir kesim tarafından olumlu tepkiler almıştı. Şimdi de çocukluğumuzun bir başka efsane oyunu Metin 2, Steam’e geliyor.

Birçok kişinin çocukluğunu yiyip bitirmiş oyunlardan olan Metin 2, ülkemizde internet kafe kültürünün ön plana çıktığı zamanlarda en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyordu. Satılan karakter karşılığında şahin, doğan gibi arabaların son derece popüler olduğu oyunlardan birisiydi Metin 2. İnsanların yalnızca Metin 2 veya Knight Online oynadıkları zamanlar kısmen geride kaldı ancak bu günleri arada sırada özleyen çok insan tanıyorum.

Metin 2’nin Steam sayfası oluşmuş durumda. Serverlar eski serverlar mı olur yoksa Steam için sıfır serverlar mı açılır bilinmiyor. Şu anda Steam’de indirilebilir olmamakla birlikte, çıkış tarihi için Mayıs 2017 yazıyor. Anlayacağınız Metin 2, önümüzdeki 25 gün içerisinde Steam’e gelecek. Sizin bu konuda ki düşünceleriniz nelerdir? Geldiğinde bir test etmek ister misiniz?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7, Win 8 (Windows XP itibaren çalışır; destek verilemez.)

Win 7, Win 8 (Windows XP itibaren çalışır; destek verilemez.) İşlemci: Pentium 3 1 GHz

Pentium 3 1 GHz Bellek: 512 MB RAM

512 MB RAM Ekran Kartı: 32MB Ram'den daha yüksek Ekran Kartı

32MB Ram'den daha yüksek Ekran Kartı Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

2 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 9.0 Desteği

Önerilen Sistem Gereksinimleri